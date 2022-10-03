قفزة في أسعار النفط بعد إعلان «أوبك بلس» دراستها خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط أكثر من 3% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، حيث تدرس «أوبك بلس» خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، في أكبر خفض لها منذ جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في محاولة لدعم السوق.

وانتعشت العقود الآجلة لخام (برنت) 2.51 دولار، أو 3% ، إلى 87.65 دولار للبرميل، بعد أن استقرت بنسبة 0.6% يوم الجمعة، وارتفع خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي أيضا بنسبة 3%، أو 2.39 دولار ، عند 81.88 دولار للبرميل، بعد خسارة الجلسة السابقة بنسبة 2.1%، حسب وكالة «رويترز».

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو، حيث أضرت جهود مكافحة «كورونا» في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية.

«أوبك بلس» تبحث خفض إنتاج النفط

وقالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه لدعم الأسعار، تدرس المنظمة التي تضم البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا قبل اجتماع يوم الأربعاء.

وإذا جرى الاتفاق على هذا التخفيض، فسيكون هذا هو الخفض الشهري الثاني على التوالي للمجموعة بعد خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

ومع ذلك، قال مصدران من المجموعة المنتجة إن «أوبك بلس» أخطأت في أهدافها الإنتاجية بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في يوليو، حيث أعاقت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وانخفاض الاستثمار من قبل آخرين قدرتها على زيادة الإنتاج.