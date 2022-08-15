وزارة الزراعة الأوكرانية: تراجع صادرات الحبوب 46% رغم فتح موانئ

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 46% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 الذي انتهى في 30 يونيو، 8.5% إلى 48.5 مليون طن مدفوعة بالصادرات القوية قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، بحسب وكالة «يورو نيوز».

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية

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تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود التي تعد طريقا رئيسيا للتصدير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.