روسيا تدرس دفع مساهمتها للأمم المتحدة بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر ايليتشيف، إن «روسيا تدرس إمكانية دفع مساهماتها للأمم المتحدة بالعملة الروسية الروبل».

وأضاف ايليتشيف في مقابلة مع وكالة «انترفاكس» الروسية أنه «يجري النظر في التحول إلى دفع المساهمات الروسية بالروبل، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على مدى استعداد وقدرة شركائنا في الأمم المتحدة على قبول المدفوعات بالعملة الروسية، وأن روسيا تدفع مساهمات لميزانيات وكالات الأمم المتحدة بالكامل».

وقال ايليتشيف إن «العقوبات الغربية تشمل إجراءات مكثفة تحد من الأداء الطبيعي للنظام المالي الروسي»، مضيفًا: «هذا يجعلنا نستكشف طرقًا جديدة للوفاء بالالتزامات المالية لميزانيات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وبطبيعة الحال ترتبط أكبر المشاكل بإجراءات البنوك الأميركية، وفي بعض الحالات أيضًا ينتهج أعضاء النظام المصرفي السويسري سياسة غير ودية».