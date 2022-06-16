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الخطوط القطرية تحقق 1.54 مليار دولار أرباحا صافية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 01:43 مساء
الخطوط القطرية تحقق 1.54 مليار دولار أرباحا صافية
طائرة تابعة للخطوط القطرية في مطار الدوحة، 20 يوليو 2017. (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، الخميس، في بيان تحقيق أرباح صافية بقيمة 1.54 مليار دولار في 2021- 2022، مشيرة إلى أن أداءها «بلغ نسبة 200% أكثر من الأرباح السنوية التي حققتها الناقلة في تاريخها».

وجاء في البيان أن «هذه النتائج الإيجابية ليست الأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية فحسب، وإنما أيضًا على مستوى شركات الطيران العالمية الأخرى التي كشفت عن نتائجها المالية لهذا العام المالي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب البيان، فإن إجمالي العائدات ارتفع إلى 52.3 مليار ريال قطري (14.4 مليار دولار) بزيادة بلغت 78% مقارنة بالعام المالي الماضي، و2% أعلى من المستويات التي حققتها قبل انتشار جائحة «كوفيد-19».

الخطوط القطرية تتحدث عن «نتائج قياسية»
وجاء في البيان «تعدّ هذه النتائج القياسية انعكاسا للقرارات التي تمّ اتخاذها خلال فترة انتشار الجائحة، بما في ذلك تعزيز شبكة وجهات الركاب والشحن الجوي، وتقديم توقعات دقيقة لمستوى التعافي في السوق العالمي».

وأكدت الشركة أنها نقلت 18.5 مليون مسافر «بزيادة بلغت 218% مقارنة بالعام المالي الماضي»، وقالت: خلال الجائحة حققت الخطوط الجوية القطرية نتائج إيجابية بفضل مرونتها واستراتيجيتها الناجحة التي تركّز على تلبية احتياجات العملاء والفرص المتنامية في الأسواق».

وجاء الإعلان في وقت تستضيف فيه قطر، التي أصبحت لاعبا مهما في عالم الطيران، الشتاء المقبل أول بطولة كأس عالم لكرة القدم تقام في منطقة الشرق الأوسط.

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