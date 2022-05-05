للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع ارتفاع التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

رفع بنك إنجلترا، الخميس، الفائدة الرئيسية بربع نقطة لتصل إلى 1% وسط ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة والذي يتسبب بأزمة معيشية.

وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها بنك إنجلترا رفع الفائدة. وقال البنك إن التضخم السنوي البريطاني سيتجاوز 10% هذا العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقبيل القرار، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار رغم التوقعات السابقة بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة، الخميس، بعد يوم من إقرار الفيدرالي الأميركي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عامًا.

تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6٪ إلى 1.2561 دولار، بحلول الساعة 0922 بتوقيت غرينتش، ليعكس مكاسب يوم أمس الأربعاء، ويتراجع نحو أدنى مستوى منذ يوليو 2020، حين بلغ الأسبوع الماضي 1.2412 دولار. ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4٪ إلى 84.39 بنس.



وشهد الجنيه الإسترليني أداء ضعيفا في الأسابيع الأخيرة، بسبب التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى إبطاء وتيرة التشديد، حيث يكافح البنك المركزي تضخما فوق الهدف وأزمة تكلفة المعيشة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

كما عانى الجنيه الإسترليني أيضا جراء ارتفاع الدولار، الذي تلقى دعما من الرهانات على التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجاذبيته كملاذ آمن نظرًا لتزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.