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بريطانيا.. جونسون يسبق الانتخابات بتصريح مثير للجدل عن الغلاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 09:12 مساء
بريطانيا.. جونسون يسبق الانتخابات بتصريح مثير للجدل عن الغلاء
صورة وزّعتها الحكومة البريطانية تُظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم في لندن في أبريل 2022 (فرانس برس)
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وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، بالقيام بـ«كل ما يُمكن» لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي يشكّل قضية رئيسية في الانتخابات المحلية هذا الأسبوع، غير أن المعارضة سخرت من مقاربته «غير المتصلة بالواقع».

وضرب جونسون، في مقابلة عبر قناة «آي تي في»، مثالًا بامرأة تدعى ايلسي، تبلغ من العمر 77 عامًا، لا تأكل إلّا وجبة طعام واحدة يوميًا بسبب ارتفاع سعر فاتورة التدفئة، وتقضي يومها في الحافلة لمحاولة الحد من ارتفاع فاتورتها، كون بطاقة ركوب وسائل النقل العام في لندن مجانية للمسنين.

وقال جونسون إن مجانية هذه البطاقة «هو شيء أنا من اعتمده»، وكالة «فرانس برس».

بالنسبة للنائب جوناثان آشورث، المكلّف بشؤون العمل داخل حزب العمّال المعارض، تُظهر إجابة جونسون «كم أن رئيس الوزراء النرجسي هذا غير متّصل بالواقع».

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وأضاف: «من المخجل جدًا ألا يكون للمتقاعدين خيار آخر غير قضاء يوم كامل في الحافلة لتجنّب زيادة فواتير التدفئة في منازلهم، أو أن يُتركوا وهم يرتجفون تحت الأغطية وألا يأكلوا إلا وجبة طعام واحدة يوميًا».

وأكد جونسون أن حكومته تقوم بـ«كل ما يمكن» و«أشياء كثيرة إضافية» لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، مع حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات جنيه استرليني (10.7 مليار يورو). لكنه أقر بأن «هذه المساهمات من دافعي الضرائب.. لن تكون كافية على الفور لتغطية تكاليف الجميع».

واستبعد جونسون فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة طالبت بها المعارضة، معتبرًا أن ذلك سيضر بالاستثمارات، وحذر من أن زيادة الدعم المالي من قبل الدولة قد يسرع من حدوث مزيد من التضخم.

وتواجه المملكة المتحدة تضخّمًا متسارعًا بلغ مستويات قياسية منذ 30 عامًا يغذيه التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كوفيد-19 وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويتوجه البريطانيون الخميس إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية في إنجلترا وإسكتلندا وويلز التي ستكون بمثابة اختبار لحكومة المحافظين وبوريس جونسون الذي أضعفته أشهر من الفضائح المتتالية.

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