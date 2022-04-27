السعودية وفرنسا تتعهدان بتقديم 30 مليون دولار مساعدات للبنان

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت فرنسا والسعودية بتقديم 30 مليون دولار مبدئيا لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي في لبنان، كما أسسا صندوق تنمية مشترك للبلاد الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

وقالت السفارة الفرنسية لدى لبنان، في بيان، إن الأموال ستوجه إلى مشاريع إنسانية لتقديم مساعدات طارئة، بما في ذلك الغذاء، للفئات السكانية الأكثر ضعفا، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية ودعم المستشفى العام الرئيسي في مدينة طرابلس الفقيرة بشمال البلاد، حسب وكالة «رويترز».

ولبنان في خضم أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين العامين 1975 و1990، وأدى انهيار مالي في العام 2019 إلى انهيار العملة، مما دفع أكثر من نصف السكان إلى الفقر وجعل الكثيرين يواجهون صعوبة لتحمل تكاليف المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء.

عودة السفير السعودي إلى لبنان

يأتي الإعلان عن الصندوق المشترك في أعقاب عودة سفير السعودية إلى لبنان في وقت سابق من هذا الشهر بعد غياب دام خمسة أشهر أثاره خلاف دبلوماسي بين المملكة ولبنان بسبب تنامي نفوذ جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران.

وتعد المملكة مانحا رئيسيا للبنان، حيث قدمت مساعدات مالية سخية لرعاة سياسيين ولجهود التنمية وإعادة الإعمار، لكن مسؤولين سعوديين قالوا إن المملكة لم تجد عائدا يذكر على تلك الاستثمارات مع انزلاق لبنان أكثر في فلك إيران المنافس الإقليمي.

وقادت فرنسا جهود إنشاء الصندوق المشترك كجزء من حملة لإبقاء المملكة العربية السعودية على اتصال مع لبنان.