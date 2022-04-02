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وزيرة المالية الهندية: سنستمر في شراء النفط من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 11:05 صباحا
وزيرة المالية الهندية: سنستمر في شراء النفط من روسيا
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان. (الإنترنت)
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قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، الجمعة، إن بلادها ستواصل شراء النفط من روسيا بأسعار مخفضة.

وأضافت في تصريحات متلفزة: «لقد بدأنا في الشراء وتلقينا عددًا كبيرًا من البراميل، وستظل مصلحة الهند أهم ما يؤخذ في الاعتبار»، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وذكّرت سيترامان، بموقف وزير الخارجية سوبراهمانيام جيشكانكار، الذي شدد على وضع «مصلحة الهند وأمن الطاقة بها في مقدمة أي اعتبارات»، مضيفة «إذا كان الوقود متوفرًا وبخصومات، فلماذا لا نشتريه؟ نحتاجه لشعبنا لذا بدأنا في الشراء».

وجاءت تصريحات سيترامان بعد يوم من تحذير نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، داليب سينغ، نيودلهي من «تسريع» الصفقات التجارية مع روسيا.

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وقال سينغ للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي، الخميس: «ما لا نرغب في رؤيته هو زيادة سرعة واردات الهند من روسيا، فيما يتعلق بالطاقة أو أي صادرات أخرى تحظرها حاليًا الولايات المتحدة أو جوانب أخرى من نظام العقوبات الدولية».

روسيا تقدم خصومات كبيرة على مشتريات النفط للهند
وفي وقت سابق من اليوم، حذرت واشنطن نيودلهي من «التواطؤ مع روسيا للالتفاف على العقوبات الدولية».

وفي السياق، لفتت تقارير صحفية إلى أن روسيا تقدم خصومات كبيرة على مشتريات النفط للهند، عقب العقوبات الدولية التي فرضت على صادراتها النفطية، احتجاجًا على الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

بدوره، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن موقف نيودلهي من الحرب الروسية في أوكرانيا، واستمرار تعاونها الاقتصادي مع موسكو، رغم تقاربها الشديد في الفترة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

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