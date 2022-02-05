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بريطانيا تفرض غرامة بـ1.5 مليون جنيه استرليني على شركة «فيسبوك» الأم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 12:41 مساء
بريطانيا تفرض غرامة بـ1.5 مليون جنيه استرليني على شركة «فيسبوك» الأم
شخص يستخدم «فيسبوك» على هاتف ذكي بينما يظهر شعار شركة «ميتا» 28 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
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فرضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية الجمعة غرامة جديدة بـ1.5 مليون جنيه استرليني (2.03 مليون دولار) على «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لعدم وفائها بموجباتها في سياق عملية اندماجها مع الشركة المتخصصة في الرسوم المتحركة القصيرة عبر الإنترنت «جيفي». وفُرضت على «ميتا» في أكتوبر غرامة أولى بـ50.5 مليون جنيه.

وأوضحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أن الغرامة تعود إلى أن «ميتا» لم تصرّح عن «استقالة ثلاثة موظفين يشغلون مناصب رئيسية وعن ملء الشواغر في مناصبهم»، فيما كانت الشركة ملزمة بالقيام بذلك في إطار تحقيق تجريه الهيئة حول عملية الدمج، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت الهيئة في بيان أن «هذه ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها (ميتا) عن إعلام الهيئة في الوقت المطلوب بحدوث تغييرات بين صفوف الموظفين؛ إذ حصل هذا الأمر مرات عدة العام 2021»، مشيرةً إلى أن الغرامة «تأخذ في الاعتبار طبيعة المخالفة وخطورتها». وأوضحت «ميتا» أن الموظفين المعنيين يعملون في الولايات المتحدة.

كيف ردت «ميتا» على الغرامة البريطانية؟
وقال ناطق باسم الشركة «نأسف لقرار هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بفرض غرامة علينا بسبب ترك موظفين متمركزين في الولايات المتحدة عملهم طوعيًا»، مضيفًاأن الشركة ستدفع ما هو مطلوب منها.

واستحوذت «فيسبوك» في مايو 2020 على «جيفي» بمبلغ قُدّر بـ400 مليون دولار لدمج مكتبته الكبيرة في منصة إنستغرام، إذ تتيح هذه المكتبة إنشاء «Gif»، وهي صور متحرّكة رائجة عبر الإنترنت، أو البحث عنها ومشاركتها.

وأمرت الهيئة «فيسبوك» في أواخر نوفمبر بالانفصال عن «جيفي»، معتبرة أن عملية الدمج تهدد بإلحاق أضرار بالمعلنين عبر الإنترنت وبمستخدمي الشبكة كذلك. ورفع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي دعوى استئناف للقرار سينظر بها القضاء البريطاني في أبريل.

وفرضت الهيئة في أكتوبر على «فيسبوك» غرامة بـ50.5 مليون جنيه استرليني (68.37 مليون دولار) «لخرقها عمدًا» أمرًا قضائيًا ورفضها تقديم معلومات.

وأعلنت «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، الأربعاء تسجيل تراجع في أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، واحتمال تباطؤ النمو في الربع الأول من العام الحالي، وفي اليوم التالي خسرت أسهمها في بورصة نيويورك أكثر من ربع قيمتها.

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