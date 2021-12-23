أسعار النفط تواصل الارتفاع مدعومة بتراجع الدولار

منصة نفط في خليج المكسيك، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط الخميس، لليوم الثالث على التوالي، مدعومة بتراجع قيمة الدولار بفعل التفاؤل بشأن النمو العالمي، ورغم تكثيف الحكومات في أستراليا وأوروبا القيود لإبطاء انتشار فيروس «أوميكرون».

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5% إلى 73.11 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.3% في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 75.69 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بنسبة 1.8% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

كانت المكاسب الكبيرة يوم الأربعاء مدفوعة جزئيًا بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

ويعمل ضعف الدولار الأميركي على دعم أسواق النفط لأنه يجعل السلع أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى، فانخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد يرجع إلى بيانات تظهر تحسن ثقة المستهلك الأميريكي أكثر من المتوقع في ديسمبر.

جاء صعود أسعار النفط حتى في الوقت الذي أعادت فيه الحكومات فرض مجموعة من القيود لإبطاء انتشار «أوميكرون»، إذ أمرت مدينة شيان الصينية يوم الأربعاء سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم ، بينما فرضت إسكتلندا قيودًا على التجمع اعتبارًا من 26 ديسمبر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ، وأعادت ولايتان أستراليتان فرض القناع مع تزايد الحالات.