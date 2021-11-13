واشنطن تبدأ محادثات مع طوكيو لتخفيف الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 02:48 مساء
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في واشنطن. (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، إطلاق مفاوضات مع اليابان لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن ممثلة التجارة الأميركية كاترين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو التي ستسافر إلى طوكيو الإثنين، إن «الولايات المتحدة واليابان ستسعيان إلى حل القضايا الثنائية في هذا المجال»، وفق «فرانس برس».

مكافحة الطاقة المفرطة 
وتشير واشنطن في هذا الإطار إلى أهداف تتمثل في «مكافحة الطاقة المفرطة العالمية من الصلب والألمنيوم، واتخاذ تدابير فعالة لضمان قابلية البقاء على المدى الطويل لصناعات الصلب والألمنيوم لديها، وإيجاد حلول لتعزيز تحالفها الديمقراطي».

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كانت اليابان بين دول كثيرة فُرضت عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم من جانب إدارة ترامب في يونيو 2018، في خضم الحرب التجارية. وبرر الرئيس الأميركي السابق خطوته هذه بالحاجة إلى حماية الأمن القومي. 

العلاقات التجارية
لكن في 30 أكتوبر، توصَّلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإلغاء رسوم على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم وهو نزاع أضر بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل منذ فرضت إدارة ترامب هذه الضرائب.

وقالت تاي وريموندو إن المحادثات التي ستبدأ في طوكيو «تتيح معالجة الاهتمامات المشتركة، بما في ذلك تغيُّر المناخ، ومساءلة دول مثل الصين عن دعم سياسات وممارسات مخالفة لقواعد التجارة».

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