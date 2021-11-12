مبيعات قياسية لـ«علي بابا» الصينية في «يوم العازبين»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 08:40 صباحا
موظفة تمر بجانب شعار مجموعة «علي بابا» في مقرها الرئيسي في ضواحي مدينة هانغتشو الصينية. (الإنترنت)

أعلنت مجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، الجمعة، رقمًا قياسيًا جديدًا  في مبيعاتها في «يوم العازبين» السنوي الذي أنفق خلاله المستهلكون 74 مليار يورو.

ويندفع المستهلكون في «يوم العازبين» كل عام في الصين إلى طلب ملايين المنتجات من ملابس ومواد غذائية وأجهزة كمبيوتر وغيرها، بأسعار مخفضة على هواتفهم الذكية، وفق وكالة «فرانس برس». 

لكن مجموعة «علي بابا» التي تراقبها سلطة ضبط الأسواق بدقة منذ أشهر؛ لأنها متهمة بممارسات تجارية «غير نزيهة» و«تشجيع نزعة استهلاكية غير سليمة»، قللت على غير عادتها، من أهمية الرقم الجديد، وقالت في بيان إن «قيمة المبيعات لم تعد المؤشر الوحيد للنجاح». 

ويعتبر «عيد العازبين» أكبر حملة مبيعات في العالم، ويتقدم على «الجمعة السوداء» (بلاك فرايداي) الأميركية. 

وبلغت قيمة مبيعات مجموعة «علي بابا» 540.3 مليار يوان (74 مليار يورو) في موسم 2021، بزيادة 8.5% عن العام الماضي. 

وتنظم المجموعة التي تتخذ من مدينة هانغتشو (شرق الصين) مقرًا لها، حملة إعلامية كبيرة تعرض خلالها على شاشة عملاقة في الوقت الفعلي حجم الصفقات التي تتم على منصاتها. 

«علي بابا» تحت المراقبة
لكن «علي بابا» تعمل بتحفظ منذ العام الماضي عندما انتقد مؤسسها جاك ما، سلطة ضبط الأسواق التي اتهمها بعرقلة تطوير شركته. 

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وفرضت السلطات وقف الاكتتاب العام الضخم (34 مليار يورو) لشركة «أنت غروب» الذراع المالية للمجموعة؛ بسبب قلقها من احتمال تأثير هذه العملية على النظام المالي. وفرضت على المجموعة بعد ذلك غرامة قدرها 2.3 مليار يورو لاستغلال موقعها المهيمن.

وتتهم المنصة بمنع التجار من بيع منتجاتهم على منصات منافسة أو استخدام خوارزميات لتقديم نصائح شراء على المستهلكين.

وقال مدير التسويق في المجموعة كريس تونغ: «في البدايات (يوم العازبين) كنا نركز على النمو بالطريقة نفسها التي يركز فيها الآباء على حجم وقوة طفلهم».

وأضاف: «لكن عندما يصبح طفلهم مراهقًا، يركز الآباء على تطوير إحساسهم بالمسؤولية، والدور الذي يلعبونه في المجتمع وهذا ما نقوم به الآن»، في ما يبدو تكرارًا لرسالة الحكومة.

وأعلنت شركة مجموعة «جي دي.كوم» المنافسة الكبرى لـ«علي بابا» عن مبيعات بقيمة 271 مليار يوان (37 مليار يورو) - بزيادة حادة تبلغ نسبتها حوالى 28% على أساس سنوي. 

وتقول المنصتان المتنافستان إنهما سجلتا مبيعات كبيرة في بعض السلع وخصوصًا الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومنتجات الحيوانات الأليفة وحتى مستحضرات التجميل.

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