فرنسا: استثمارات بقيمة 30 مليار يورو لإنعاش قطاع الصناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 01:43 مساء
ماكرون يعرض خطته الاستثمارية «فرنسا 2030» في قصر الإليزيه. 12 أكتوبر 2021.(أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات تهدف إلى تنمية تنافسية القطاع الصناعي وتطوير تكنولوجيا المستقبل في البلد.

وقال ماكرون الذي يرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحا لولاية ثانية، مخاطبا نحو مئتين من أصحاب العمل وطالب في قصر الإليزيه إن «الاستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو» لمعالجة  «قصور في النمو» في هذه المجالات في فرنسا.

وشدد على أن فرنسا يجب «أن تعود دولة ابتكار كبرى» وأن «تستعيد دورة حميدة تقوم على الابتكار والانتاج والتصدير وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي وجعله قابلا للاستمرار».

وفصّل ماكرون نقاط خطته «فرنسا 2030» التي تخصص حصة كبرى للطاقة النووية مع استثمارات تصل إلى مليار يورو.

وقال: «الهدف الاول هو أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكَرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات»، والهدف الثاني هو جعل فرنسا «رائدة في الهيدروجين الأخضر» من خلال بناء «مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي».

وشدد على وجوب «الاستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون» من الصناعة، ذاكرا بصورة خصوصا قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي، وهي قطاعات يتحتم فيها اعتماد الهيدروجين المراعي للبيئة بدل الطاقات الأحفورية، وكذلك «إمداد الشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات».

وعرض ماكرون هذه الخطة الاستثمارية الموجهة إلى صناعات المستقبل قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولم يعلن الرئيس رسميا بعد ترشيحه، لكن من المتوقع أن يتقدم لولاية ثانية.

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