ممثلة التجارة الأميركية: «محادثات صريحة» مع بكين في الأيام المقبلة

عنصر أمن يقف على سطح البيت الأبيض على مقربة من عمود إنارة يرفرف عليه علمان أميركان وآخر صيني، 17 يناير 2011, (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت ممثلة التجارة الأميركية، اليوم الإثنين، إجراء «محادثات صريحة» في الأيام المقبلة مع نظيرها الصيني تتناول تطبيق الاتفاق الثنائي الموقع العام 2020 بحسب ما جاء في مقتطفات من خطاب سلتقيه أمام مركز أبحاث أميركي.



وقالت كاثرين تاي في خطابها أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «اتخذت الصين التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات الأميركية منها الزراعة وعلينا أن نسهر على احترامها»، ملمحة بذلك إلى أن بكين لم تحترم كل تعهداتها، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن إدارة جو بايدن ستباشر «مسارا يتضمن اعتماد استثناءات محددة لتعريفات جمركية»، فيما أكد مسؤول أميركي آخر أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب ستتواصل.