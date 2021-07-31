أكثر من 2 مليون عاطل عن العمل تحت سن 25 سنة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 01:59 مساء
شعار مكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات».(الإنترنت)

بلغ عدد العاطلين عن العمل ممن تقل أعمارهم عن 25 عامًا في عموم دول الاتحاد 2.967 مليون شخص في يونيو الماضي، منهم 2.431 مليون في منطقة اليورو، وفقًا لتقرير المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات».

ويؤكد التقرير أن نسبة البطالة بين النساء وصلت 7.5% من مجموع العاطلين في شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 7.7% خلال الشهر الذي سبقه؛ حيث أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء، أن معدلات البطالة في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وصلت إلى 7.7% خلال شهر يونيو الماضي، ما يُعتبر انخفاضًا ملحوظًا عن المعدلات المسجلة على أساس شهري وسنوي.

وأفاد المكتب في أحدث تقاريره، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو كانت تصل إلى 8% خلال شهر يونيو 2020 وكذلك شهر مايو 2021، أما في عموم دول الاتحاد الـ27، فسجل متوسط معدلات البطالة انخفاضًا هو الآخر، فقد وصل إلى 7.1% في شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 7.3% في الشهر نفسه من العام 2020.

ويشير التقرير إلى أن 14.916 مليون أوروبي كانوا عاطلين عن العمل في شهر يونيو 2021، منهم 12.517 مليون في دول منطقة اليورو، ويؤكد التقرير أن نسبة البطالة بين النساء وصلت 7.5% من مجموع العاطلين في شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 7.7% خلال الشهر الذي سبقه.

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