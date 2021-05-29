سلطنة عمان: الحكومة تعد بتوفير 32 ألف فرصة عمل للعمانيين

محتجون يتجمعون تحت أحد الكباري في سلطنة عمان. (الإنترنت)

وعدت حكومة سلطنة عمان بتوفير 32 ألف فرصة عمل لمواطنيها، وسط تظاهرات نادرة الحدوث بشأن البطالة يشهدها هذا البلد الخليجي الغني بالنفط منذ أيام.

وعلى وقع الاحتجاجات، أمر السلطان هيثم بن طارق وزارة الدفاع والمؤسسات الحكومية الأخرى بتوفير 32 ألف فرصة عمل للعمانيين خلال 2021.

وسبق للحكومة أن أمرت قطاعات الدولة في أبريل 2020 بتسريع عملية استبدال بالموظفين الأجانب مواطنين عمانيين، ومنحت شركات القطاع العام حتى يوليو 2021 لوضع جداول زمنية، وفتحت القوات المسلحة أبوابها للمواطنين العاطلين عن العمل للانضمام إلى صفوفها.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت هذا الأسبوع احتجاجات متواصلة منذ الأحد الماضي، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن في عدة مناطق من البلاد التي تستضيف قاعدة بريطانية مهمة على بعد كيلومترات من سواحل إيران.

واندلعت في صحار، مهد التظاهرات على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب مسقط، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تصعيد غير مسبوق منذ 2011 عندما نزل العمانيون إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة الدفاع بدأت الخميس «استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد»، وأضافت أن الوزارة ستنشر إعلانات للانضمام إلى الجيش وسلاح الجو والبحرية، وكذلك الإدارات الأخرى بوزارة الدفاع.

وتضررت عمان التي يبلغ عدد سكانها 4.6 مليون نسمة أكثر من 40% منهم من الأجانب، بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام منذ 2014، وتعرضت لضربة جديدة على خلفية فيروس كورونا.

وشهدت الدولة الساعية لتعزيز قطاع السياحة لتنويع اقتصادها، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في 2020، في حين ارتفع الدين الحكومي إلى 81% من الناتج المحلي مقارنة بـ60% في 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ويقدر معدل البطالة بين 5 و10 في المئة رغم تكثيف السلطنة جهودها لاستحداث فرص عمل لمواطنيها في منطقة اعتمدت بشكل كبير على العمالة الأجنبية الرخيصة لعقود.

وكانت عمان أمرت قطاعات الدولة في أبريل 2020 بتسريع عملية استبدال بالموظفين الأجانب مواطنين عمانيين، ومنحت شركات القطاع العام حتى يوليو 2021 لوضع جداول زمنية.

واحتجاجات هذا الأسبوع هي الأولى منذ اعتلاء السلطان هيثم العرش في يناير من العام الماضي، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس، الأب المؤسس لسلطنة عمان الحديثة.

ووصفت وكالة الأنباء الحكومية المواجهات في صحار بأنها ناتجة عن «أعمال تخريب»، وقالت إن بعض المتظاهرين قاموا بـ«التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق وقطع الطرقات العامة والفرعية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».

وتشتهر عمان بسواحلها وتضاريسها، لكن القوى الغربية تعتبرها أيضا وسيطا إقليميا رئيسيا مع إيران وبين الأطراف المتحاربة في اليمن.

ومساء الأربعاء، تلقى السلطان هيثم اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تمنى فيه لـ«الشعب العماني كل التقدم والرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة»، وفقا لبيان رسمي.