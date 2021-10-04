نصائح قبل شراء السجاد العصري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 03:45 مساء
السجاد العصري (الإنترنت)

تتخلى موضة السجاد العصري عن القطع الصغيرة، وتستبدل بها تلك الكبيرة، التي تساعد في مد إطلالة الغرفة بالعمق.

ويتطلب شراء السجاد إيلاء مجموعة من الأمور أهمية، وعلى رأسها الخامة التي تحيك خيوطه، وألوانه ونقوشه، وذلك حتى تتناسق القطع، مع مكونات المكان الذي تحل فيه، وفق «سيدتي».

وتعدد مصممة الديكور الداخلي حفصة دافيس الألوان السائدة في موضة ديكور السجاد هذا الموسم، قائلة إن «الخردلي والزيتوني والرمادي والنيود، والأخير هو درجة من درجات البيج، تتصدر المشهد».

تنصح دافيس باختيار الخامات ذات الجودة لغرفة الجلوس التي تشهد على نشاطات عائلية مختلفة. وفي هذا الإطار، يندرج كل من الصوف والخيزران والحرير تحت فئة الخامات التي تتحمل «اكتظاظ» الغرفة. وتضيف دافيس أن النصيحة تنطبق على المدخل الداخلي للمنزل.

وتشدد المصممة على أهمية أن تكون السجاد كبيرة كفاية حتى تمتد تحت كل قطع الأثاث في الغرفة، الأمر الذي يشي بالفسحة، ويجعل الصوفا تبدو أكثر كبرا مما هي عليه.

وتتحدث المصممة عن ضرورة تنسيق لون السجاد، مع ذلك الخاص بالمفروشات، لا سيما الوسائد، و/أو ورق الجدران، لافتة إلى أنه من المهم أن يحتوي السجاد على ألوان حاضرة في المساحة لإطلالة رائعة. أضف إلى ذلك، من المهم التنسيق بين أرضية الغرفة، ونوعها، ولون السجاد.

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