الديكور: ألوان أنثوية غير تقليدية.. لكنها رائجة

يعمل الديكور على تحقيق التوازن المثالي بين الجاذبية والوظيفية، وجعل الفضاء يلبي حاجات الساكنين، غير أن هناك عناصر في الديكور الداخلي قد تجذب المرأة أكثر من الرجل.

وفي مناسبة يوم المرأة العالمي، توضّح المهندسة الداخليّة رولا الشامي، في مقابلة مع «سيدتي. نت»، أن

ويتمثل الديكور الأنثوي في مساحة جذابة، من الناحية البصريًّة، وتتصف بالصفاء والفخامة والنعومة، من دون طغيان اللون الوردي فيها، حسب «سيدتي».

ألوان أنثوية :

يسمح الديكور الأنثوي باستخدام مجموعة واسعة من الألوان، بالمقارنة بالديكور الذكوري الذي يعكس كل من الرمادي والأسود والبني ألوانه. تتمثّل ألوان الديكور الأنثوي بمجموعة الباستيل الفاتح، واللون الكريمي المحايد، ولكن يمكن إضافة الألوان الجريئة والمتناقضة (الأرجواني والبرتقالي والأخضر والأزرق المريح) للمساهمة في جمالية الغرفة.

تحضر المعادن الدافئة، مثل: الذهب الوردي أو النحاس لإضفاء الدفء والبريق إلى الغرف الأنثوية. إشارة إلى حسن اختيار الإضاءة الدافئة يعكس التوهج في المساحة الأنثوية.

يمكن للجدران أن تحمل اللون الأبيض أو الكريمي أو البيج أو البني الترابي أو الوردي أو حتى الدرجة الفاتحة من اللون الخوخي أو المتوسّطة منه.

تعتبر الألوان الصفراء أو الخضراء المائية الباهتة من الإضافات الممتازة أيضًا إلى الغرف ذات الديكور الأنثوي.