الديكور: ألوان أنثوية غير تقليدية.. لكنها رائجة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 01:54 مساء

يعمل الديكور على تحقيق التوازن المثالي بين الجاذبية والوظيفية، وجعل الفضاء يلبي حاجات الساكنين، غير أن هناك عناصر في الديكور الداخلي قد تجذب المرأة أكثر من الرجل.

وفي مناسبة يوم المرأة العالمي، توضّح المهندسة الداخليّة رولا الشامي، في مقابلة مع «سيدتي. نت»، أن

ويتمثل الديكور الأنثوي في مساحة جذابة، من الناحية البصريًّة، وتتصف بالصفاء والفخامة والنعومة، من دون طغيان اللون الوردي فيها، حسب «سيدتي».

ألوان أنثوية:
يسمح الديكور الأنثوي باستخدام مجموعة واسعة من الألوان، بالمقارنة بالديكور الذكوري الذي يعكس كل من الرمادي والأسود والبني ألوانه. تتمثّل ألوان الديكور الأنثوي بمجموعة الباستيل الفاتح، واللون الكريمي المحايد، ولكن يمكن إضافة الألوان الجريئة والمتناقضة (الأرجواني والبرتقالي والأخضر والأزرق المريح) للمساهمة في جمالية الغرفة.

تحضر المعادن الدافئة، مثل: الذهب الوردي أو النحاس لإضفاء الدفء والبريق إلى الغرف الأنثوية. إشارة إلى حسن اختيار الإضاءة الدافئة يعكس التوهج في المساحة الأنثوية.

يمكن للجدران أن تحمل اللون الأبيض أو الكريمي أو البيج أو البني الترابي أو الوردي أو حتى الدرجة الفاتحة من اللون الخوخي أو المتوسّطة منه.

تعتبر الألوان الصفراء أو الخضراء المائية الباهتة من الإضافات الممتازة أيضًا إلى الغرف ذات الديكور الأنثوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في يوم المرأة العالمي نرشح لك كتاب «رائدات ومتميزات ليبيات»
ثقافة وفن
«برج الأمل» بمركز بنغازي الطبي: بلغنا السعة السريرية القصوى لدينا
ليبيا
كسر هيمنة سلتيك.. جيرارد يقود «رينغرز» للتتويج بالدوري الأسكتلندي للمرة الـ55
رياضة عالمية
عشية جلسة منح الثقة.. كل الاحتمالات مفتوحة على مصير حكومة دبيبة
ليبيا
«عكس التيار» | الشريف الوافي: أهم معايير نيل حكومة دبيبة الثقة
فيديو
«بدون تأليف» | الشباب الليبي بين القاتل الصامت والمخدرات؟
فيديو
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة 2021
كاريكاتير
حقوق المرأة في تونس.. هوة شاسعة بين القوانين والممارسة
منوعات
العنف الأسري «جائحة ظل» تجتاح العالم في زمن «كورونا»
منوعات
قريميدة لـ«بوابة الوسط»: ملعب بنغازي جاهز بملاحظات الكاف 10 مارس.. أما طرابلس ...
رياضة محلية
التشويق على أشدّه قبيل مقابلة هاري وميغن مع أوبرا
منوعات
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 مفاتيح غذائية لعمر مديد أكثر صحة