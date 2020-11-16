قواعد اختيار ستائر غرف المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 10:35 صباحا
الستائر جزء مهم من ديكور منزلك (الإنترنت)

من المعلوم أن الستائر جزء مهم من ديكور منزلك، وينصحك الخبراء بالتركيز في اختيار نوعية قماش وألوان الستارة الخاصة بك، ولا تختاريها بشكل عشوائي.

وإليك أبرز القواعد الأساسية لاختيار الستائر، حسب «سيدتي».

• يمكن أن تمتد الستارة من السقف إلى الأرض، أو في حال وجود فجوة في السقف، تنسدل الستارة من داخل هذه الفجوة، وصولًا إلى الأرض.

• يمكن أن يعلو الستارة صندوق معدّ من الخشب السادة، فيه تعريق معين، مع طلاء الصندوق باللون المرغوب. مثلًا: إذا كان الصندوق بنيًّا داكنًا، يحلو اختيار تصميم الخشب باللون الذهبي. علمًا بأن الزخرفة الكلاسيكية تُستعمل في تصاميم الستائر المودرن.

• للمساحات المودرن، يحلو استعمال الستارة الباتو التي تُسحب على غرار اللفافة «رول»، أو الستارة الشفاف التي تنسدل من صندوق خشب، وتتوافر بألوان عدة. وتأتي فوق القماش الناعم المشالح التي تنسدل على الأطراف، وتُربط على الجوانب بحبل، أو بإكسسوار معدّ من النحاس.

• إذا كانت الأرائك مكسوة بقماش فاتح، يمكن اختيار القماش السميك للستارة، بألوان داكنة.

• ليس هناك قواعد معينة عند اختيار تصميم ستائر غرف النوم، علمًا بأنها يجب أن تتسم بالفخامة، وتحمّل بالإكسسوارات، على غرار ستائر الصالونات التي تنسدل من خشب.

• في غرف النوم، إذا كانت النوافذ مزودة بالستور، يمكن الاكتفاء بستائر الفوال، ولكن من الأجمل الاستعانة بالقماش المبطّن خلفها، واختيار ألوان ثابتة هادئة، كالأبيض الكريمي والذهبي والبني والزيتي والكحلي لستائر غرف نوم البالغين.

• من الرائج انتقاء الستائر الخشبية، التي تشكل قطعة ديكور فخمة، وتُستعمل في حال توافر نافذة ضخمة تكشف عن منظر بانورامي. وعند عدم الرغبة في تغطية كامل مساحة الجدار، بالقماش، يمكن الاستعانة بالستائر الخشب التي توحي كأنها لوحة، عبارة عن شرائح تُفتح وتُغلق. ويمكن أن تدخل المرايا في تصميمها.

• في المطبخ، تناسب الستائر التي تتخذ هيئة الشرائح، بعيدًا من تلك التي تفتح إلى اليمين واليسار، علمًا بأن الأولى تعزل الرؤيا عن الخارج تمامًا عند المساء.

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