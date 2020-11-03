طرق توزيع السجاد في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 01:32 مساء
السجاد (الإنترنت)

يشدد خبراء الديكور حول العالم على أن السجاد يضفي جماليّةً على الديكور المنزلي، ويُعدّ من الإضافات الجذّابة فيه.

ولم تعد خامات السجاد تقتصر على الصوف أو الحرير أو البوليستر، بل دخلت مواد جديد إلى هذه الصناعة، لا سيما البامبو والقشّ، حسب «سيدتي».

يتوزّع السجاد بطريقة تتناسب وحجم الغرفة، وفق الآتي:
في الممرّ الطويل، تمتد قطعة السجاد على امتداد الممر، وهي لا تشغل كلّ المساحة من الجدار إلى الجدار، وإنما تبعد عن كلّ جدار نحو 20 سنتيمتراً أو 30 منه. ويمكن أن تكون قطعة السجاد عبارة عن مستطيل أو زوجين منه أو ثلاث، بحسب مساحة الممر، أو قد تتخذ الشكل الدائري، وتتوزّع بأحجام صغيرة فيه، بصورة تبدو متصلة ببعضها البعض.

في غرفة المعيشة، يمكن اختيار قطعة السجاد المربّعة (أو المستطيلة)، مع فردها، بالانسجام مع طريقة توزيع الأثاث، ما يعني أنّه إذا كانت قطع الأثاث تتوسّط الغرفة، وهناك ممرّ حولها، يفضّل أن تمتد السجادة حتّى قوائم المفروشات، لتبدو الأخيرة كأنها داخل إطار السجادة.

في غرفة النوم، يُفضّل أن تبدأ السجادة من أسفل طرف السرير، وتمتدّ.

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