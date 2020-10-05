غرفة نوم أكثر أناقة

خطوات بسيطة لجعل غرفة النوم أكثر أناقة (الإنترنت)

يميل الكثير منا إلى اختيار ألوان الـ«باستيل» الهادئة، مثل الزهري والبيج وغيرها من الألوان التي تروق لقطاع كبير من الناس.

إليك خطوات بسيطة لجعل غرفة النوم أكثر أناقة، أولاها يتمثل في حسن اختيار الأكسسوارات، وبلون قوي، لكسر رتابة اللون السائد في الغرفة، حسب «سيدتي».

وإليك الآتي:

البعد عن الإكثار من توزيع قطع الأثاث في غرفة النوم، حتى لو كانت تحظى بفسحة هامة، تلافيًا لئلا تتسبب لشاغل الغرفة بالإزعاج والتوتر.

استعمال المرايا لأنها تضفي الجمالية على الديكور. وفي هذا الإطار، يجذب وضع مرآة متوسطة الحجم في إحدى زوايا الغرفة، كما تثبيت مرآة طويلة على الباب الداخلي لخزانة الملابس.

اختيار الستائر الـ«باتو» أي الستائر التي تطوى أجزاؤها. ويمكن اختيار طبقتين منها، أو طبقة «شيفون» وطبقة سميكة فوقها، مع ضرورة تركيب الستارة ضمن تجويف السقف الجبس.

إبراز لوحة زيتية عن طريق وضعها على أحد جدران هذه الغرفة، على أن تحيطها وحدات الإنارة الجانبية لتزيدها جمالًا وأناقة.

إكساء الجدار بأنواع عدة من الخشب، وأمامه كرسي الـ«شيزلونغ» والطاولة، أو الصندوق، أو المرآة المتحركة، أو المنضدة ذات الأدراج المزودة بمرآة.

انتقاء مفرش السرير المشغول من أقمشة ناعمة، كالموهير، وبألوان داكنة، فهذه الأخيرة تضفي لمسات رومانسية دافئة. يمكن وضع على المفرش سترات من «الباييت»، بلون الذهب أو الفضة. ولا مانع من توزيع الوسائد من نفس قماش «الباييت» على السرير.

توزيع قطع الاكسسوارات على منضدة التسريح، لا سيما الشمعدانات، والقطع التي تتخذ أحد الأشكال الهندسية، بلون الفضة أو الأحمر أو الذهب، أو الشفافة.

توزيع على أحد الجدران الفارغة، ثلاثة رفوف متصلة ببعضها البعض، بشكل هندسي معين، إذا توافرت المساحة في الغرفة، أو توزيع جوارير توضع عليها الزهريات أو الاكسسوارات.

وضع «الأباجورات» على الطاولات الجانبية أو تثبيتها على السقف، وتسليط إضاءتها على مستوى السرير.

توزيع قطع صغيرة من السجاد من نوع الفرو (أو القطن) على الأرضية، وإذا كانت القطع معرقة يجب أن تتبع تعريق الستارة.