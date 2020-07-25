مكافحة حشرات المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 02:10 مساء

تعد الحشرات المنزلية أحد أكثر الأمور المزعجة لكل سيدة، والأمر الأكثر إزعاجًا أن بعضها لا يتأثر بنظافة البيت، فبعضها يظل موجودًا حتى إن كان البيت نظيفًا تمامًا.

وإليك طرق التخلص من بعض حشرات المنزل المزعجة، حسب «سوبر ماما».

ذباب الفاكهة: للتخلص من ذباب الفاكهة، اخلطي قليلًا من صابون الأطباق مع قليل من الخل في إناء وغطيه بكيس بلاستيكي، واعملي بعض الثقوب في هذا الكيس حتى يدخل ذباب الفاكهة ولا يستطيع الخروج.

الصراصير: التخلص من الصراصير ليس أمرًا سهلًا، عليكِ أن تجعلي منزلك مكانا غير مريح للصراصير، لا تتركي بقايا طعام، وتخلصي من القمامة باستمرار، تخلصي من الورق القديم والمجلات لأن الصراصير تحبها كثيرًا.

الذباب والناموس: أحد أسهل الطرق لمكافحة الناموس والذباب استخدام السلك لمنع دخولها.

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