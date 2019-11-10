الخل لتنظيف الغلاية الكهربائية

أجهزة المطبخ تحتاج إلى عناية دورية وتنظيف دائم، وغلاية الماء الكهربائية (الكاتل) من الأجهزة التي تصبح مع الوقت بيئة خصبة لتراكم الترسبات المختلفة، بسبب الاستخدام المتكرر للماء.

لهذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائية ، لتضمني أمانها عند الاستخدام، وفق «سوبر ماما».

ويعد الخل هو المنظف المنزلي السحري لجميع الأغراض، اعتمدي عليه في تنظيف الغلاية، لتحصلي على نتيجة رائعة.

المكونات:

½ كوب خل

2 كوب ماء