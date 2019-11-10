الخل لتنظيف الغلاية الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 04:22 مساء

أجهزة المطبخ تحتاج إلى عناية دورية وتنظيف دائم، وغلاية الماء الكهربائية (الكاتل) من الأجهزة التي تصبح مع الوقت بيئة خصبة لتراكم الترسبات المختلفة، بسبب الاستخدام المتكرر للماء.

لهذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائية ، لتضمني أمانها عند الاستخدام، وفق «سوبر ماما».

ويعد الخل هو المنظف المنزلي السحري لجميع الأغراض، اعتمدي عليه في تنظيف الغلاية، لتحصلي على نتيجة رائعة.

المكونات:
½ كوب خل
2 كوب ماء

الطريقة:
ضعي الخل والماء في الغلاية، وشغليها حتى الغليان.
أفرغي المياه من الغلاية، واستخدمي فرشاة تنظيف الأطباق في إزالة الرواسب منها.
املئي الغلاية بماء من الصنبور مرة أخرى، واغليه، ثم أفرغيه.
كرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا، حفاظًا على صحة أسرتكِ.

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