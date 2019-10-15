كيفية التخلص من بقع القهوة الجافة

تعد بقع القهوة التي تُلطخ الملابس والسجاد بعد جفافها من أكثر المشاكل التي تؤرق المرأة، لأنها تحتاج إلى جهد وعناء.

بينما حدوث هذه البقع على الحرير أو أي نوع حساس من القماش يستدعي الاعتماد على مُتخصص لتنظيفها، وذلك لتجنب إلحاق أي ضرر بالنسيج، وفق «سيدتي».

وإليك نصائح للتخلص من بقع القهوة بعد جفافها:

1. يجب قراءة ورقة التعليمات المرفقة بالرداء للتعرف إلى المادة التي صُنع منها؛ القميص الأبيض مثلًا، يوضع على منطقة مسطحة، ويتطلب التجفيف من خلال التربيت عليه بمنديل ورقي، وكذلك الأمر في شأن القميص الأبيض المصنوع من البوليستر.

2. يُستخدم ربع الليتر من المياه الفاترة (35 درجة مئوية) في غسل القميص الأبيض، مهما كان قماشه، وذلك عبر صب المياه الفاترة في دلو أو حاوية كبيرة أخرى. ويجب أن يتسع القميص فيها من دون أن يفيض المياه. تُضاف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى حاوية المياه، ونصف الملعقة الصغيرة من سائل الجلي، مع تحريكهما في المياه الدافئة لدقيقتين، وذلك حتى يذوب المنظف تمامًا. إشارة إلى أنه يُفضل استخدام الخل الأبيض المقطر بدلًا من النوع العادي. علمًا بأن الخل المقطر نقي وأقل حموضة مُقارنة بالخل الأبيض العادي، لذلك هو لن يكون قويا في الخليط.

3. يُنقع القميص في الخليط لـ15 دقيقة: تستخدم اليدان لوضع القميص بدقة في محلول الخل والصابون، ثم يُشطف القميص للتحقق من وضع البقعة تحت المياه الباردة، مع إلقاء نظرة فاحصة على القماش.

4. يُطبق مسحوق إزالة البقع إذا كان لم يفد الخل، مع التحقق من الإرشادات المُدونة على عبوة إزالة البقع، والتمسك بالكمية المحددة من المنتج على البقعة. يُترك المنتج لدقائق عدة على البقعة، اعتمادًا على الإرشادات.

5. يُغسل الرداء الأبيض مع المبيض، إذا فشل مسحوق إزالة البقع والخل في إزالة البقعة. تُصب الكمية المحددة من المبيض في الغسالة، مع تشغيل دورة المياه الساخنة. لكن، يُمنع استخدام مواد التبييض إذا كان القميص مصنوعًا من الحرير أو الجلد أو الصوف أو الـ«ليكرا». بدلًا من ذلك، يجب استخدام مزيل للبقع مرة أخرى.

6. تنظف الغسالة بعد تشغيل دورة أُضيف لها المبيض.

7. يُنشر الرداء في منطقة مفتوحة ليجف. إشارة إلى ضرورة البعد عن وضع القميص المبقع في المجفف، فالحرارة ستجعل البقعة دائمة.