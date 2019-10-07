ديكور خريفي من صنع يديكِ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 02:10 مساء

نميل غالبا لتجديد ديكور المنزل من وقت لآخر، وقد يكون الأمر مكلفا، لكن هناك أفكار بسيطة يمكن اعتمادها للحصول على الإطلالة التي نريدها في بيوتنا دون كلفة مادية تذكر.

ولأن الأجواء الخريفية هي المسيطرة في الوقت الحالي، أردنا أن نساعدك بعمل ديكور مميز لمنزلك بأدوات بسيطة وغير مكلفة، حسب «فستاني».

وذلك لصنع وحدة إضاءة باستخدام بعض الأدوات والشمع لشكل مميز يمكن أن يضيف لمنزلك طابعا هادئا رومانسيا ملائما للخريف بطريقة مبتكرة.

يمكنك تطبيق الخطوات الموجودة في الفيديو للحصول على وحدة إضاءة للشمع بشكل مختلف ملائم للأجواء الخريفية دون الحاجة لشراء وحدة إضاءة بسعر كبير ومكلف للغاية. وبالطريقة التي نقدمها لك اليوم يمكنك استخدام البرطمان القديم وتزينه ثم وضع داخله الشمع.

اصنعي بنفسك ديكورا خريفيا من أوراق الأشجار الطبيعية أو الصناعية إن كانت لا تتوافر لديك الأولى، وذلك في أقل من دقيقة واحدة.

الأدوات المستخدمة
١- برطمان
٢- أوراق شجر خريفية طبيعية أو صناعية
٣- إسفنجة أو فرشاة
٤- غراء أبيض

أما الطريقة فيمكنكم التعرف علي بسهولة في هذا الفيديو:

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