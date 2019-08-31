6 نصائح لتنظيف المنزل سريعا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 11:23 صباحا

معظمنا يرى أن تنظيف المنزل مهمة شاقة تحتاج للكثير من الجهد والوقت، فهل هناك طرق أو نصائح تعمل على تسريع وتيرة تنظيف المنزل بجهد أقل؟

إليكِ بعض النصائح المجربة لتنظيف سريع للمنزل لكي لا ترتبكي إذا فاجأك ضيف بالزيارة، وحتى يبقى دومًا منزلك جميلًا ومنظمًا حتى مع الفوضى التي يتسبب فيها أطفالك، حسب «سوبر ماما».

6 نصائح
ضعي جدولًا للتنظيف والتزمي به، وخصصي وقتًا معينًا للقيام بمهام التنظيف السريع للمنزل أو اليومي، والتزمي بإنهائها خلال هذا الوقت فقط.
ذكري نفسك بالدافع حتى لا تتشتتي بعيدًا عن مهمتك، وشغلي موسيقاكِ المفضلة لتهوني عليك وقت التنظيف.
قللي من الحركة ولا تلفى حول نفسك في الغرفة، وانتهي من كل مهمة على حدة ولا تعودي لها مرة أخرى.
عودي نفسك على التنظيف بكلتا يديكِ، حتى تنجزي عملك بسرعة.
رتبي قبل التنظيف واعلمي أنهما مهمتان مختلفتان تمامًا فلا تخلطي بينهما، لذا دائمًا رتبي البيت قبل أن تبدئي في تنظيفه.
اطلبي مساعدة أفراد أسرتك، سيساعدك هذا الأمر في الانتهاء من التنظيف بشكل أسرع.

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