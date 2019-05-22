صممي غابة صغيرة في مطبخك

هل تخيلت وجود غابة صغيرة في مطبخك؟ لا تندهشي فهذه هي أحدث صيحة في عالم ديكورات المطابخ.

وعملت النرويجية جورن فيومدال الأعوام الثلاثة الماضية على تطوير نظام «سكو غلفت»، الذي يترجم إلى «هواء الغابات»، وكل ما تحتاجه هو 20 نبتة منزلية وبعض المصابيح الكهربائية.

ورغم أن فيومدال لم يكن لها أي خلفية في أعمال البساتين، إذ عملت مهندسة ميكانيكية، لكنها كانت مفتونة بتجارب ناسا حول قدرة النباتات على امتصاص الغازات الضارة والمزعجة، حسب « دنيا الوطن».

ونتيجة لذلك، واصلت العمل في الاختبارات الرائدة مع الجامعة النرويجية لعلوم الحياة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونظرت تجارب فيومدال في الآثار العملية لاستخدام النباتات في البيئات الداخلية، وعملت على إدخال عناصر الطبيعة في المنازل، والمدارس، والحضانات، والمطارات، والمكاتب.

واختارت نباتًا أخضر مورقًا يُسمى «الحفر الذهبية» لأنه لا يحتاج إلى الكثير من التربة أو الماء، ويزدهر تحت المصابيح الكهربائية التي تحاكي أشعة الشمس الطبيعية، ويساعد على تنظيف الهواء، وينمو بسرعة ولا يُسبب الحساسية.