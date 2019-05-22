صممي غابة صغيرة في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 01:47 مساء

هل تخيلت وجود غابة صغيرة في مطبخك؟ لا تندهشي فهذه هي أحدث صيحة في عالم ديكورات المطابخ.

وعملت النرويجية جورن فيومدال الأعوام الثلاثة الماضية على تطوير نظام «سكو غلفت»، الذي يترجم إلى «هواء الغابات»، وكل ما تحتاجه هو 20 نبتة منزلية وبعض المصابيح الكهربائية.

ورغم أن فيومدال لم يكن لها أي خلفية في أعمال البساتين، إذ عملت مهندسة ميكانيكية، لكنها كانت مفتونة بتجارب ناسا حول قدرة النباتات على امتصاص الغازات الضارة والمزعجة، حسب « دنيا الوطن».

ونتيجة لذلك، واصلت العمل في الاختبارات الرائدة مع الجامعة النرويجية لعلوم الحياة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونظرت تجارب فيومدال في الآثار العملية لاستخدام النباتات في البيئات الداخلية، وعملت على إدخال عناصر الطبيعة في المنازل، والمدارس، والحضانات، والمطارات، والمكاتب.

واختارت نباتًا أخضر مورقًا يُسمى «الحفر الذهبية» لأنه لا يحتاج إلى الكثير من التربة أو الماء، ويزدهر تحت المصابيح الكهربائية التي تحاكي أشعة الشمس الطبيعية، ويساعد على تنظيف الهواء، وينمو بسرعة ولا يُسبب الحساسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تعرض تقريرها بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«الأعلى للدولة» يوصي «الرئاسي» بمقاطعة القمة العربية الطارئة في مكة
ليبيا
الصحة العالمية: 510 قتلى و2467 جريحًا جراء حرب العاصمة
ليبيا
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
 المزيد من ديكور

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا