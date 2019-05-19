طرق بسيطة لجعل أدوات مطبخكِ تلمع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 12:26 مساء

إليك سيدتي مجموعة من النصائح البسيطة، التي تعتمد في المقام الأوّل على منتجات متوفّرة لدى معظم الناس في المنزل، لجعل أدوات مطبخكِ تلمع، حسب «كلينيبيديا».

استخدام الماء الساخن
إذا كان الصنبور الذي لديكِ لا يحتوي على الماء الساخن، يمكنكِ استخدام إبريق الماء الكهربائي لتسخين الماء من دون تركه ليغلي. ننصح باستخدام الماء الساخن بدلاً من الفاتر لعدد من الأسباب. إذ يقوم الماء الساخن بالتخلّص من بقايا الأوساخ الدهنية بشكل أسرع وأسهل من الماء البارد، كما تُساعد الحرارة على قتل الجراثيم خصوصًا إذا كنتِ تُقطّعين اللحوم النيئة أو السمك.

البقع الصعبة
للتخلص من البقع الصعبة على أواني الطهي، رشي السطح بقليل من صودا الخبز والماء قبل غسل الأطباق بحوالي 30 دقيقة. سيُساعد ذلك كثيرًا على تسهيل معالجة البقع عندما تبدئين بغسل الأطباق.
لإزالة العلامات البيضاء التي تتركها بقايا الصابون عند غسل الأواني الزجاجية بالكامل، قومي بشطف هذه الأواني بالخل أولاً، ثم بالماء.

بقع الشاي والقهوة
لتنظيف بقع الشاي والقهوة حول حواف الأكواب، اقطعي ليمونة إلى نصفين، وامسحي البقع قبل غسلها كالمعتاد. يحتوي اللّيمون على حمض الستريك الذي يُمكّنكِ من إزالة هذه البقع بسهولة.

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