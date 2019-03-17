قواعد وأصول استخدام الأبيض في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 11:26 صباحا

رغم مرور الزمن وتغير الأذواق، إلا أن اللون الأبيض يظل في مكانته المميزة في ديكورات المنازل حول العالم.

وهناك قواعد حاكمة لاستخدام الأبيض في ديكورات منزلكِ، وفق «سيدتي».

1- الأبيض يناسب الجدران والأرضيات والأسقف لغرض إعداد خلفية مناسبة للأثاث الملون. لكن، إذا كان السقف مرتفعًا ومزدانًا بالجص، يفضل استخدام لون داكن له. أما للأرضية، فيحلو توظيف الرخام الأبيض المزود بعروق رمادية أو الرخام البيج القادر على استيعاب المفروشات مختلفة الألوان.

2- إذا كانت الغرفة مطلية بطلاء أبيض اللون، يدعى إلى انتقاء الإكسسوارات بلون الفضة أو الذهب أو البرونز لها.

3- من المحبذ استخدام الستائر البيضاء، لكونها لا تحجب النور الطبيعي.

4- في غرفة النوم، إذا كان الأثاث أبيض اللون، يفضل اختيار غطاء السرير ملونًا، وورق الجدران بلون محايد خلف السرير الأبيض.

5- في المطبخ، يناسب الأبيض الخزائن، ولكن على الأرضية أن تحمل لونًا أغمق (البيج أو الرمادي)، عند الرغبة في جعل هذا الحيز فاتح اللون. وبالمقابل، وللمسة دافئة، يمكن الاستعانة بالبني بدرجاته المختلفة.

6- الأبيض يمثل اختيارًا صائبًا في ديكورات الحمام، ولا سيما في الحيز الضيق. ولإبراز بعض القطع فيه، يمكن إدخال أي لون قوي أو محايد.

7- الإضاءة البيضاء تشعر بالبرودة، ولذا يفضل استبدال تلك الصفراء بها، نظرًا إلى انعكاسات الأخيرة الدافئة في المساحة. ويمكن اعتماد تقنية الإضاءة الأكثر رواجًا اليوم في عالم الديكور، أي تلك التي يتحكم المستخدم بها عن بعد والملونة بألوان مختلفة.

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