منزل هاري وميغان.. تعرف على سعره ومن هي جارتهما؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 11:47 صباحا
منزل هاري وميغان الجديد (الإنترنت)

كُشفت مؤخرًا صور لمنزل الأمير هاري وميغان ماركل، الذي سينتقلان إليه بعدما تضع دوقة ساسيكس طفلهما الأول في أبريل.

وسينتقل الأمير وزوجته خلال الفترة المقبلة إلى منزل «Luckington Manor» في منطقة «Cotswolds» الريفية، والذي يعتبر أحد المنازل التاريخية العريقة، حسب عدد من الصحف والمواقع الإنجليزية من بينها «يلي ميل».

ويعود تاريخ المنزل إلى القرن الثامن عشر، وبلغت تكلفة إيجاربه 3.7 ميلون جنيه استرليني سنويًا على مساحة مترامية الأطراف تبلغ حوالي 155 فدان، وهو يتكون من 4 غرف نوم، إضافة إلى غرف للمعيشة والطعام والمطبخ والحمام، ومنزل آخر صغير إضافي ملحق به ليقيم به الموظفون الذين سيرافقون الأمير وعائلته، وفق «ليالينا».

ورغم عراقة المنزل المقام في تلال أوكسفوردشاير والمطل على الريف الإنجليزي الساحر بمناظر طبيعية خلابة، إلا أنه يعتبر متواضعًا نوعًا ما مقارنة بالقصور الملكية في العاصمة لندن وحولها، لكنه بالتأكيد سيوفر الخصوصية التي يبحث عنها الأمير هاري بعد أن تضع ميغان طفلهما الأول، والذي يريدان تربيته في هدوء بعيدًا عن القواعد الملكية الصارمة.

المنزل سيكون هو بيت الأمير هاري الرئيسي، وهو قريب للغاية من منزل «Highgrove» الذي نشأ فيه مع شقيقه الأكبر الأمير ويليام، واختاره دوق ساسيكس بعد تعذر انتقاله لقصر قلعة ويندسور الذي يحتاج للكثير من أعمال الصيانة المكلفة، كما أنه قريب للغاية من منزل عمته، الأميرة آن، الريفي.

منزل هاري وميغان الجديد (الإنترنت)
منزل هاري وميغان الجديد (الإنترنت)
منزل هاري وميغان الجديد (الإنترنت)
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