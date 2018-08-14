استغلال الزوايا والأركان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 03:59 مساء

ينظر البعض منا للزوايا والأركان على أنها مناطق مهملة لا يمكن الاستفادة منها، لكن ذلك أمر غير صحيح.

فحسن الاهتمام بديكورات زوايا غرف المنزل، يجعلنا نستفيد من المساحة في التخزين، أو تجميل إطلالة الديكور الداخلي. مثلًا: يحلو تزيين زاوية من زوايا المساحة ذات الديكور العصري البسيط، بقطعة ذات قيمة فنية تكسر من رتابة هذا الديكور، وتضفي الأناقة على المكان.

وإليك إرشادات في الديكور المنزلي لاستغلال الزوايا:
في المدخل
• توضع طاولة من الخشب، منخفضة، ومحملة بالتحف.
• لا مانع من الاستعانة بــ«باهو» صغير الحجم، وبكرسي ذي قيمة جمالية تتجاوز وظيفته.
• تثبت مرآة طويلة على الجدار، على أن تحاط هذه الأخيرة بإطار أنيق.
• يحبَّـذ أن تتدلى من السقف وحدة إضاءة، على أن تعلو هذه الأخيرة مترين عن الأرض، وأن تسلط إضاءتها على قطعة ذات قيمة.

مساحة الاستقبال
• توضع طاولة عالية، محملة بتحفة فخمة.
يثبت أباجور أرضي ذو قاعدة.
تعلق لوحة بريشة تشكيلي معروف على الجدار في الزاوية، مع اختيار اللوحة طويلة، بحيث تثبت على الأرض بدجة 45 مئوية، ويسلط الضوء عليها لتكون محط أنظار الزائرين.
لا مانع من استغلال إحدى الزوايا بطريقة عملية، من خلال وضع طاولة مكتب مع كرسي مريح، أو تثبيت الرفوف على الجدار لوضع الكتب، مع إمكانية تزويد المكتبة بواجهة زجاج.
تزيَّـن الزاوية بمدفأة، أو بحوض للأسماك.

زوايا غرفة النوم الرئيسة
تثبت الرفوف الخشب المحملة بمجموعة من إطارات الصور والاكسسوارات والكتب.
توضع طاولة دائرية منخفضة، مع كرسيين للاسترخاء، في حال توافر مساحة كافية.
توضع خزانة للأحذية، ذات تصميم جذاب.

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