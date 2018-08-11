النقشات تجتاح عالم الديكور

تجتاح صيحة المطبوعات عالم الديكور لتستقر على الأواني والخزفيات والمفروشات المنزلية، لتمنح المكان إطلالة جديدة ورائعة.

وتعد النقشات من الأساليب التي تجعل من منزلكِ الأكثر سعادة وحيوية، تحديدًا مع نقشة الأزهار والمقلمات وغيرهما من النقشات، حسب «إيلي عربية».

اخترنا لكِ مجموعة من قطع الديكور المنزلية لتزيني بها منزلكِ:

الزهر: إناء من زجاج مورانو مع رسومات باليد على الطريقة التقليدية الإيطالية.

الشجر: عندما يصبح الموزاييك صينية تتناغم مع أوراق الشجر.

الفراغ: يتلاعب الألومنيوم الذي لفّت عليه الحبال الصغيرة مع الفراغ ليعطي هذه الأريكة المستوحاة من فيلم «إيمانويل» الشهير.