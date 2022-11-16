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صوت المكابح يحدد سبب المشكلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 03:33 مساء
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة
تحديد مشكلات الفرامل من الأصوات الصادرة عنها (الإنترنت)
alwasat radio

يسمع بعض سائقي السيارات صوتا مفاجئا من السيارة من اتجاه المكابح (الفرامل) في أثناء الضغط عليها وفي هذا الوقت يجب التوصل إلى مصدر الصوت من الفرامل الأمامية أم الخلفية لتحديد المشكلة وحلها على الفوروعدم الاستهانة أبدا بالأصوات الصادرة عن الفرامل، واتخاذ كل أساليب الحذر والحيطة.

ولتحديد سبب هذه المشكلة يجب عليك قيادة سيارتك على سرعة متوسطة ثم اجعل صندوق التروس بوضعية الحياد، ارفع فرامل اليد بشكل تدريجي في أثناء القيادة، إن سمعت صوت الصفير فهو قادما من الفرامل الخلفية، وإن لم يصدر أي صوت فهو من الفرامل الأمامية وفقا لموقع «عالم السيارات».

أنواع أصوات مكابح أو فرامل السيارة
هنالك ثلاثة أنواع من الأصوات التي يمكن أن تصدرها الفرامل في سيارتك، وهي تنبهك إلى وجود خلل بها وتدل إلى ضرورة صيانتها العاجلة.

صوت الصفير
- الصوت الأول الذي يمكن أن تصدره الفرامل هو صوت الصفير، بعض السائقين يطلقون عليه صوت الزقزقة، الذي يصدر في حال الضغط على دواسة المكابح.
- يعد هذا الصوت تحذيرا ابتكرته شركات التصنيع لتنبيه السائق بضرورة فحص مكابح سيارته في أسرع وقت ممكن.
- صوت الصفير هذا ينذر السائقين بضرورة عدم إهمال الأمر وإلا فقد يؤدي إلى العواقب الوخيمة.

صوت طحن الفرامل
- الصوت الثاني هو عبارة عن صوت طحن للفرامل، هذا الصوت الواضح لهو إشارة إلى أن العمر الافتراضي لمكابح السيارة قد انتهي، وأصبح من الواجب إتلافها بالكامل واستبدالها بمكابح جديدة.
- طحن الفرامل يعني أن الاستمرار باستخدام المكابح بهذه الحالية سيؤدي بالتأكيد إلى تلف الدرم. لهذا يتوجب على السائق الاتجاه مباشرة إلى أقرب مركز صيانة لاستبداله في أسرع وقت.
- هذا الصوت الأكثر انتشارا في السيارات المستعملة، فإن نويت شراء سيارة مستعملة انتبه جيدا إلى صوت الفرامل، واطلب من صاحبها استبدال المكابح قبل شراءك للسيارة.

صوت الصرير
- هو الصوت الثالث الذي تصدره المكابح عند محاولة إيقاف السيارة بشكل كامل.
- ومما يمكن قوله إن صدور هذا الصوت لا يعني أن مكابح سيارتك في حالة سيئة أو ينبغي استبدالها، بل أنه يدل بشكل واضح على أن هناك خطأ ما حدث في أثناء تركيب الفرامل من الأساس، كما أن صوت الصرير يدل على مشكلة في المفاصل فهي ستكون بحاجة إلى إعادة عملية التشحيم.
- عند سماعك لهذا الصوت قم بفك الفرامل وأعد تجميعها بالشكل الصحيح مرة أخرى، وشحّم المفاصل.
 

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