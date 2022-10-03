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علامات اختلاط البنزين بالماء في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 03:59 مساء
علامات اختلاط البنزين بالماء في سيارتك
علامات اختلاط البنزين والماء.. وكيفية التخلص من هذه المشكلة (الإنترنت)
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اختلاط الماء مع بنزين السيارة يؤدي إلى مشاكل كثيرة، منها توقف السيارة بشكل فجائي أو قد يحصل تقطيعا في حركة السيارة، ثم توقفها عن العمل بشكل تام، بسبب حدوث تلف في أجزاء مهمة في السيارة، نتيجة هذا الاختلاط.
في التالي سنتعرف إلى علامات هذا الاختلاط وكيف يمكن التخلص من هذه المشكلة.

علامات اختلاط البنزين بالماء
- تتوقف السيارة عن السير تماما.
- يتكون الصدأ في خزان الوقود، مما يؤدي إلى انتشار ثقوب تظهر في أرضية الخزان، ليتسرب الوقود نحو خارج الخزان معرضا السيارة لخطر الاحتراق.
- عدم انتظام دورة الاحتراق في المحرك، الأمر الذي يسبب تكسر بعض الأجزاء الداخلية مثل عمود الكرنك، والبساطين، والبيليات.
- تكوُّن الصدأ داخل المحرك، وانخفاض كفاءة عمله، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.

كيفية التخلص من الماء المختلط مع البنزين؟
- عند تأكدك من اختلاط الماء مع البنزين في السيارة، عليك أولا إيقاف المحرك عن العمل، وسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات.
- تخلص من الوقود الموجود في الخزان، إما عبر فك الخزان وتنظيفه أو تنظيف أنابيب نقل الوقود بشكل جيد عبر استخدام الهواء المضغوط.
- ويمكن التخلص من البنزين الذي يحتوي على الماء عن طريق «الشفط» وهي وسيلة تمكنك من سحب البنزين من فتحة البنزين عبر استخدام الخرطوم (المكنسة الكهربائية مثلا) والتخلص منه.
- بعد التأكد من أن الخزان أصبح فارغا تماما، عليك تنظيف باقي الدورة عبر تغيير فلاتر البنزين، وتنظيف الأنابيب باستخدام الهواء المضغوط.
وبذلك يصبح خزان الوقود نظيف تماما، أما للتخلص من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لترا.

ماذا يحدث إن دخل الماء إلى طرمبة البنزين؟
- وجود المياه في طرمبة البنزين يمكن أن يسبب تدهور في أداء المحرك، من خلال التأثير الخطير الذي يحدثه الماء على الأجزاء الأخرى مثل حاقن الوقود وأنابيبه.
- فإذا لم يتم الاهتمام بالمشكلة بالوقت المناسب فقد يؤدي ذلك إلى تلف المحرك في النهاية.
- لهذا من المهم اتباع الطريقة السابقة وفك طرمبة البنزين وتنظيفها جيدا، بالأخص إذا كانت المشكلة في الطرمبة فقط وليس في خزان الوقود.
 

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