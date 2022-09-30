أسباب تلف حساس سرعة السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل حساس السرعة، الذي يتصل بمختلف الأنظمة في سيارتك، على نقل بيانات السرعة القادمة من العجلات وناقل الحركة والمحرك، ثم إرسالها إلى كمبيوتر السيارة.

وفي حال اكتشاف أي خلل في آلية عمل حساس السرعة، سوف تضيئ لمبة «Check Engine» في لوحة العدادات لتنبيه السائق، وفق «موتوري».

ما هي أسباب تلف حساس سرعة السيارة؟

إليك أسباب تلف حساس سرعة في السيارة:

- انتهاء العمر الافتراضي للحساس.

- تلف إحدى الأسلاك والوصلات.

تسريب ماء إلى حساس السرعة في السيارة بسبب الأمطار أو أثناء تنظيف السيارة.

- تلف وتآكل الجزء المغناطيسي؛ فيؤدي إلى تلف حساس السرعة في السيارة.

- تماس كهربائي أدى إلى اختلال في توزيع الكهرباء بين أجزاء السيارة.