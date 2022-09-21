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كل ما تريد معرفته عن تشميع السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 04:00 مساء
كل ما تريد معرفته عن تشميع السيارة
معلومات عن عدد مرات تشميع السيارة للحفاظ عليها (الإنترنت)
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أحد أهم مظاهر العناية بالسيارة، هو التشميع الذي يعمل على بقاء السيارة مشرقة لفترة أطول فعندما نبقي سيارتنا في الخارج، يتعرض الطلاء لكافة أنواع الأضرار المحتملة الناجمة عن الحشرات، فضلات الطيور، تلوث الهواء وغير ذلك. لكن التشميع سيساعد على حماية سيارتك، وطلائها، من هذه الاعتداءات اليومية.

هذا يعني أن سيارتك ستبقى بحالة أفضل لفترة أطول إن قمت بتشميعيها، وعندما يحين الوقت لبيعها، سيزيد ذلك من قيمتها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

كم مرة يجب أن تشمع سيارتك؟
الإجابة المختصرة هي أن عديد الخبراء يوصون بتشميع السيارة، كل 3 أشهر. لكن إذا كنت تركن سيارتك في الخارج على الطريق، وتتعرض للأتربة، والأوساخ التي تسقط من الأشجار، فسيلزمك تشميعها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.

ومن ناحية أخرى، إذا كنت تترك سيارتك في جراج المنزل، فلن تحتاج إلى تشمعيها في كثير من الأحيان، فقد يكون التشميع مرتين في السنة كافيا.

هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في عدد مرات التشميع، على سبيل المثال، إذا كنت تعيش بالقرب من البحار، أو المحيطات، فإن الملح الموجود في الهواء سيعرض سيارتك لخطر إصابتها بالصدأ، هذا يعني أنك ستحتاج إلى تشمعيها مع كل غسله.

كذلك يجب التشميع بشكل دوري في الأماكن التي تتعرض لثلوج كثيفة في فصل الشتاء، لأن بقايا الطين على الطرق ستضر بسيارتك وطلائها.

كما تلعب منتجات التشميع المستخدمة أيضا، دورا واضحا في عدد مرات التشميع اللازمة، فإن كنت تستخدم معجونا عالي الجودة، أو شمع سائل، فسيبقى على سيارتك لفترة طويلة تصل إلى 3 أو 4 أشهر.

وإن كنت تستخدم الشمع بالرش (الذي يعتبر تطبيقه أسرع) فلن يدوم لفترة طويلة، حيث ستحتاج إلى تشميع سيارتك مرة أو مرتين في الشهر.

وفي حال اعتمدت على أجهزة غسيل السيارات الآلية التي تقدم خدمة التشميع، فيجب أن تعلم بأن هذه الأجهزة لن تضيف سوى طبقة رقيقة جدا من الشمع ولن يدوم لأكثر من أسبوع أو أسبوعين كأقصى حد.

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