Atwasat

بالفيديو: جديد فيات «Fastback»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 12:32 مساء
بالفيديو: جديد فيات «Fastback»
«Fiat» تعود بقوة مع مركبة كروس أوفر مميزة (الإنترنت)
alwasat radio

لفتت شركة «فيات» الإيطالية أنظار معجبيها بسيارة جديدة حصلت على شكل أنيق ومواصفات متطورة.

وتأتي سيارة (Fastback) بنسختها الأحدث بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي الشكل، طوله 4 أمتار و43 سنتيمترا، على قاعدة متينة صنع 87% من عناصرها من الفولاذ عالي القوة وذلك وفقا لموقع وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وبرزت ملامح الحداثة على هذه السيارة من خلال مصابيحها التي تعمل بتقنيات (LED) المتطورة، كما جهّزت بعجلات بأقراص عريضة من الكروم بمقاس 18 و19 بوصة، أما مسافة الخلوص الأرضي فيها فأتت 192 ملم.

وحصلت مقصورة السيارة على مقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تحكم كهربائية، أما واجهة القيادة فيها فجهزت بنظام «مولتيميديا» متطور، وزودت بشاشة بمقاس 7 بوصات قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة في منتصفها.

وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية أمامية وجانبية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تكييف متطور للتحكم بالهواء داخل المقصورة بوضعيات مختلفة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بعزم 130 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 185 حصانا تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان.


 

«Fiat» تعود بقوة مع مركبة كروس أوفر مميزة (الإنترنت)
«Fiat» تعود بقوة مع مركبة كروس أوفر مميزة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: كهربائية جديدة متطورة من «بيجو»
بالفيديو: كهربائية جديدة متطورة من «بيجو»
بالفيديو: رباعية دفع من «Dacia» لمحبي المغامرات
بالفيديو: رباعية دفع من «Dacia» لمحبي المغامرات
جديد شيفروليه «Monza» السيدان
جديد شيفروليه «Monza» السيدان
«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا
«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا
خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح
خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة...
سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل
سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل...
«لكزس» تستدعي 84 ألف سيارة
«لكزس» تستدعي 84 ألف سيارة...
نسخة أكثر قوة من منافسة «Hilux» الصينية (فيديو)
نسخة أكثر قوة من منافسة «Hilux» الصينية (فيديو)...
بالفيديو: «سكودا» تعلن تحفة مميزة في عالم التطور والتقنية
بالفيديو: «سكودا» تعلن تحفة مميزة في عالم التطور والتقنية...
المزيد
بالفيديو: جديد فيات «Fastback»
بالفيديو: جديد فيات «Fastback»...
هل يقلل نظام تثبيت السرعة من استهلاك الوقود؟
هل يقلل نظام تثبيت السرعة من استهلاك الوقود؟...
جديد مرسيدس «EQS 580» وموعد إطلاقها
جديد مرسيدس «EQS 580» وموعد إطلاقها...
خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح
خطوات لشحن بطارية سيارتك بشكل صحيح...
«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا
«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط