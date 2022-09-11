دعاوى قضائية تجبر «هيونداي» للنظر في أمان سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط

أكثر من 12 دعوى قضائية تم رفعها ضد شركتي «هيونداي» و«كيا» في أميركا بدعوى أنه من السهل جدًا سرقة سياراتهم، أما عن سبب الارتفاع المفاجئ في السرقات الخاصة بالشركتين فيرجع إلى حد كبير إلى تحديات تنتشر بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك».

حيث ينشر المستخدمون مقاطع فيديو تحت علامة تصنيف شهيرة تدعى «كيا بويز» التي تكشف نقاط الضعف الأمنية للمركبات من كلا الشركتين التي تسهل من عملية سرقتها، الآن استجابت «هيونداي» بقلق مع وضع خطة لإنقاذ أصحاب السيارات المعرضة للخطر.

ترجع أصل المشكلة إلى أنه تم تصنيع سيارات «كيا» و«هيونداي» المعنية بشكل أساسي بين العامين 2010 و 2021، التي تستخدم مفتاحًا تقليديًا ولا يوجد نظام لمنع الحركة، سيارات «كيا» و«هيونداي» التي تم تصنيعها في تلك الفترة الزمنية مع أنظمة التشغيل بضغطة زر ليست عرضة للهجمات نفسها مما يسهل من عملية سرقتها.

قال ناطق باسم «هيونداي موتور» أميركا: «شركة هيونداي موتور أميركا قلقة بشأن الارتفاع الأخير في سرقات السيارات لبعض طرازات هيونداي، بينما تلبي جميع سياراتنا المعايير الفدرالية لسلامة المركبات أو تتجاوزها، للأسف، تم استهداف سياراتنا في جهد منسق على وسائل التواصل الاجتماعي، المجرمون يستهدفون سياراتنا دون مانع حركة المحرك، أصبحت أدوات منع الحركة قياسية في جميع المركبات التي تم إنتاجها بعد 1 نوفمبر 2021».

تقول الشركة إنها تواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون للمساعدة في حل هذه المشكلة، وقال الناطق باسم الشركة: «من أجل مساعدة العملاء مع سيارات العام السابق من دون مانع الحركة، تعمل هيونداي وستواصل دعم أقسام الشرطة المحلية لتوفير أقفال عجلة القيادة لمالكي هيونداي المتأثرين».

لا تتوقف العلامة التجارية عند هذا الحد، بل لديها خطة لتقديم حل لا يتطلب قفل عجلة القيادة، وقال: «حددت هيونداي مجموعة أمان Firstech / Compustar تستهدف تعطيل طريقة دخول اللصوص التي يستخدمونها للوصول إلى هذه المركبات».

إذا كانت هذه المجموعات تشبه تلك المعروضة بشكل بارز على موقع Compustar على الويب، فقد ينتهي الأمر بالمالكين بأكثر من مجرد أمان إضافي، تضيف مجموعة التشغيل والأمان عن بعد الرئيسية المتوافرة لطرازي «كيا» و«هيونداي» بدء التشغيل عن بُعد والتحكم في إنذار OEM والتحكم في النوافذ الكهربائية والمزيد.

كما قالت الشركة في بيان: «اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022، ستكون مجموعة الأمان هذه متاحة للشراء والتركيب في وكلاء هيونداي والمثبتين المعتمدين من Compustar في جميع أنحاء البلاد، ستوفر هيونداي تفاصيل إضافية قريبًا، ويمكن للعملاء الذين لديهم أسئلة دائمًا الاتصال بمركز مساعدة المستهلك هيونداي».

هذا المحتوى من «تيربو العرب»



