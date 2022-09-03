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سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 12:07 مساء
سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل
تعرف معنا إلى سبب اشتعال ضوء الفرامل أثناء قيادة سيارتك (الإنترنت)
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عندما ينبثق ضوء الفرامل على لوحة العدادات الخاصة بك، قد يكون الأمر مزعجًا بعض الشيء، حيث تقوم سيارتك بالإبلاغ عن خطأ ما، لكن هل هذا يعني أن الفرامل تعطلت تمامًا؟

ليس محتملًا، ولكنه تحذير بأن الوقت قد حان لفحص الفرامل، اكتشف سبب إضاءة ضوء الفرامل وكيفية إصلاحه.
عندما تضغط على دواسة الفرامل في سيارتك، يجري إنشاء القوة ويجري نقلها إلى الفرامل باستخدام سائل الفرامل، تحتاج الفرامل إلى قدر كبير من القوة لإيقاف سيارتك التي تزن 3000 رطل.

وبالتالي فإن القوة الناتجة عن الضغط على دواسة الفرامل تتضاعف بشكل كبير، باستخدام الاحتكاك والمقاومة، تستهلك الفرامل الطاقة المحركة وتنتج طاقة حرارية بقوة هيدروليكية.

يتحرك السائل الهيدروليكي عبر خطوط الفرامل مما يخلق الضغط المطلوب لإجبار وسادات الفرامل أو الأحذية على الضغط على الدوارات أو الأسطوانات لإيقاف أو إبطاء السيارة.

تعتبر الفرامل جزءًا أساسيًا من ميزات السلامة في سيارتك، لذا فإن الاحتفاظ بها في حالة جيدة أمر لا بُد منه.

عندما يضيء ضوء الفرامل، فإن سيارتك تُعلمك إما أن مركبتك منخفضة في سائل الفرامل، أو أن فرامل الطوارئ نشطة، أو أن هناك مشكلة داخل وحدة ABS، أو أن هناك مشكلة في المستشعرات.

سائل الفرامل
يوجد داخل أسطوانة الفرامل الرئيسية مستشعر يقوم بتقييم كمية السوائل في النظام، عندما ينخفض المستوى إلى ما دون نقطة معينة، يقوم المستشعر بتنشيط ضوء الفرامل لإعلامك بأن نظام الفرامل يحتاج إلى عناية.

فرملة الانتظار
سوف يشكرك ناقل الحركة على استخدام فرامل الانتظار عندما تكون مركبتك متوقفة، ولكن تركها في وضع التشغيل أثناء القيادة سيؤدي إلى إضاءة ضوء الفرامل وربما إرسال تحذير سمعي.

تحتوي معظم السيارات على جهاز استشعار يؤكد ما إذا كانت فرامل الانتظار معشقة أم لا، إذا استمرت فرامل الانتظار في العمل حتى على أقل تقدير، فسيقوم المستشعر بإصدار ضوء الفرامل لإعلامك بأنها لا تزال تعمل.

بينما تبدو غير ضارة على ما يبدو، فإن القيادة مع فرامل الانتظار يمكن أن تسبب في الواقع الكثير من الضرر للفرامل من خلال تعريض سائل الفرامل وزيادة سخونة الفرامل وتآكل بطانة تيل الفرامل أو الأحذية مما يستلزم الاستبدال.

عطل ABS
سواء كانت سيارتك بها ضوء ABS أم لا، يمكن أن تؤدي المشاكل داخل نظام ABS إلى تشغيل ضوء الفرامل، إذا تأكدت من أن خزان سائل الفرامل ممتلئ وأن فرامل الانتظار غير معطلة، فسيحتاج خبير المكابح إلى الوصول إلى كمبيوتر السيارة لقراءة الرموز التي جرى إنشاؤها للإصلاح المناسب.

المستشعرات المعيبة
قد تتعطل المستشعرات الموجودة في الأسطوانة الرئيسية للفرامل لقياس سائل الفرامل أو مستشعر فرامل الانتظار، مما يؤدي إلى إضاءة ضوء الفرامل، يجب أن يكون خبير إصلاح الفرامل قادرًا على تحديد المستشعر الذي تسبب في إضاءة الضوء واستبداله.

إذا كنت تقود سيضيء ضوء الفرامل، لا تُصب بالذعر، ابحث عن منطقة للتوقف بأمان وإيقاف محرك سيارتك، بعد بضع دقائق، افحص سائل الفرامل، وقم بإزالته إذا بدا منخفضًا.

أعد تشغيل مركبتك وتحقق مما إذا كان الضوء قد انطفأ، إذا كان الأمر كذلك، يمكنك المتابعة إلى وجهتك، إذا كان مستوى سائل الفرامل طبيعيًا ولم ينطفئ الضوء، فاطلب المساعدة الفورية من متخصص في السيارات.

لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب تجنب قيادة السيارة والترتيب لشاحنة سحب لاسترداد سيارتك وتسليمها إلى أقرب مركز خدمة سيارات.

مكابحك هي الشيء الوحيد بينك وبين سلامتك على الطريق، في أي وقت تواجه فيه سيارتك مشاكل في الفرامل، يجب عليك طلب المساعدة من متخصص في المكابح على الفور.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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