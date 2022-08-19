Atwasat

لقائد السيارة.. كيف تحافظ على البرودة في رحلاتك الصيفية؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 01:12 مساء
لقائد السيارة.. كيف تحافظ على البرودة في رحلاتك الصيفية؟
الرحلات الطويلة تحتاج إلى الراحة والتركيز من أجل قيادة آمنة (الإنترنت)
alwasat radio

في الصيف من الصعب أن يحافظ قائد السيارة على برودته وهدوئه في ظل هذه الظروف، التي قد تواجهه في أثناء رحلاته الطويلة.

ولكي تكون مرتاحا ومستعدا قدر الإمكان لإقامتك الموقتة داخل السيارة، إليك هذه النصائح المفيدة، وفق «موتوري».

القيادة ليلا: بالرغم من أن ذلك ليس ممكنا دائما، فإن تأجيل انطلاقك إلى ما بعد مغيب الشمس يؤدي إلى تخفيف الحرارة بشكل هائل داخل المقصورة. تقدم فورد تكنولوجيا الإضاءة المتوفرة التي تجعل من القيادة الليلية أقل إجهادا أيضا، على غرار المصابيح الأمامية الديناميكية بتقنية LED والتحكم التلقائي بالإضاءة العالية، التي يمكنها رصد المركبات القادمة والانتقال تلقائيا إلى الإضاءة المنخفضة إلى أن تمر المركبة.

حاجب شمس متطور: قد ترى سائقي التاكسي أو سائقي شاحنات التوصيل يضعون صحيفة أو قائمة مطعم على نافذتهم آملين بحجب أشعة الشمس حين تضرب الجهة الجانبية للسيارة، لكن حاجب الشمس أكثر مرونة مما تظن. يستطيع حاجب الشمس القابل للانزلاق أن يُبعد وهج الشمس القوي عن عينيك، ما يعزز راحتك.

- نصائح لقيادة آمنة على الطرق الرملية

برودة وانتعاش: ثمة فرق شاسع ما بين الحفاظ على مستوى الماء في جسمك وما بين إبقاء مشروباتك باردة. قبل رحلتك الميدانية، احرص على إحضار حقيبة تبريد أو صندوق تبريد لتخزين قوارير المياه، أو ربما للحفاظ على نضارة شرائح الفواكه. سيحافظ مكيف الهواء على برودة جسمك من الخارج، لكن لا غنى عن قارورة الماء المبردة خلال الرحلات الطويلة أثناء النهار في فصل الصيف.

الحياة أشبه بالنسيم العليل: آخر شيء قد تريده في فصل الصيف هو أن يتدنى أداء مكيف الهواء في المنزل أو في السيارة.

احرص قبل الانطلاق على أن مكيف الهواء يحتوي على كمية الغاز الضرورية لإبقاء المقصورة مبردة. تذكر أن الصيانة الملائمة لمكيف الهواء في سيارتك لديها الكثير من المنافع: فهي توفر المال، تخفض كمية غازات الكربون الكلورينية الفلورينية CFC في الجو، وتزيد من العمر التشغيلي لمكيف الهواء في المركبة.

المسار الصحيح: قد يبدو الحرص على القيادة في المسار الصحيح بديهيا، لكن يجب أن تخطط لمسارك. يتميز الجيل التالي من التكنولوجيا المنشطة صوتيا لدى فورد، نظام المزامنة SYNC® 3، الذي يضم ميزة التوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto، بتصميم وميزات جديدة سهلة الاستخدام. تعرض شاشة LCD الملونة العاملة باللمس التي يسهل قراءتها وظائف الهاتف والصوت والملاحة.

تسمح لك ميزة الملاحة في نظام المزامنة SYNC 3 بالبحث بسهولة عن المعالم المهمة، على غرار مبنى معين أو نقطة التقاء، وحفظها كمرجع للمستقبل. هذا يقلص الوقت الذي نحتاج إليه للبحث عبر القوائم أو الخرائط للمساعدة على جعل يومك أكثر إنتاجية.

احتياجات ضرورية: بالرغم من أنك فكرت في كل شيء لضمان نجاح هذه الرحلة، لا ضير في أن تأخذ المزيد من الاحتياطات في حال لم تسر جميع الأمور تبعا للخطة. يجدر بك أن تكون مستعدا لأي أزمة من خلال تحضير عدة للطوارئ. لا يمكنك أن تعرف كم سيطول الأمر قبل أن تصل المساعدة في الحالات الطارئة.

يجب أن تشتمل العدة على كابلات بطارية، ومصباح يدوي، وحبال مطاطية، وكيس لحفظ الماء، وسكين، ومنفاخ إطارات، وعدة الإسعافات الأولية، وشريط PVC لاصق، وقفازات بلاستيكية، وطعام غير عرضة للتلف (معلبات...)، وشعلات ضوئية، وبطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة

الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة
باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة

باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة

إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة
سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته

سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ...
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني
أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟

أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟
إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»

إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»
بالفيديو: سيدان جديدة من «أودي»
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما...
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن...
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة...
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)...
بالفيديو: جديد «Colorado» شيفروليه للطرق الواعرة
بالفيديو: جديد «Colorado» شيفروليه للطرق الواعرة...
المزيد
لقائد السيارة.. كيف تحافظ على البرودة في رحلاتك الصيفية؟
لقائد السيارة.. كيف تحافظ على البرودة في رحلاتك الصيفية؟...
كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)
كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)...
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS...
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة...
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط