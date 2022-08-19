لقائد السيارة.. كيف تحافظ على البرودة في رحلاتك الصيفية؟

القاهرة - بوابة الوسط

في الصيف من الصعب أن يحافظ قائد السيارة على برودته وهدوئه في ظل هذه الظروف، التي قد تواجهه في أثناء رحلاته الطويلة.

ولكي تكون مرتاحا ومستعدا قدر الإمكان لإقامتك الموقتة داخل السيارة، إليك هذه النصائح المفيدة، وفق «موتوري».

القيادة ليلا: بالرغم من أن ذلك ليس ممكنا دائما، فإن تأجيل انطلاقك إلى ما بعد مغيب الشمس يؤدي إلى تخفيف الحرارة بشكل هائل داخل المقصورة. تقدم فورد تكنولوجيا الإضاءة المتوفرة التي تجعل من القيادة الليلية أقل إجهادا أيضا، على غرار المصابيح الأمامية الديناميكية بتقنية LED والتحكم التلقائي بالإضاءة العالية، التي يمكنها رصد المركبات القادمة والانتقال تلقائيا إلى الإضاءة المنخفضة إلى أن تمر المركبة.

حاجب شمس متطور: قد ترى سائقي التاكسي أو سائقي شاحنات التوصيل يضعون صحيفة أو قائمة مطعم على نافذتهم آملين بحجب أشعة الشمس حين تضرب الجهة الجانبية للسيارة، لكن حاجب الشمس أكثر مرونة مما تظن. يستطيع حاجب الشمس القابل للانزلاق أن يُبعد وهج الشمس القوي عن عينيك، ما يعزز راحتك.

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برودة وانتعاش: ثمة فرق شاسع ما بين الحفاظ على مستوى الماء في جسمك وما بين إبقاء مشروباتك باردة. قبل رحلتك الميدانية، احرص على إحضار حقيبة تبريد أو صندوق تبريد لتخزين قوارير المياه، أو ربما للحفاظ على نضارة شرائح الفواكه. سيحافظ مكيف الهواء على برودة جسمك من الخارج، لكن لا غنى عن قارورة الماء المبردة خلال الرحلات الطويلة أثناء النهار في فصل الصيف.

الحياة أشبه بالنسيم العليل: آخر شيء قد تريده في فصل الصيف هو أن يتدنى أداء مكيف الهواء في المنزل أو في السيارة.

احرص قبل الانطلاق على أن مكيف الهواء يحتوي على كمية الغاز الضرورية لإبقاء المقصورة مبردة. تذكر أن الصيانة الملائمة لمكيف الهواء في سيارتك لديها الكثير من المنافع: فهي توفر المال، تخفض كمية غازات الكربون الكلورينية الفلورينية CFC في الجو، وتزيد من العمر التشغيلي لمكيف الهواء في المركبة.

المسار الصحيح: قد يبدو الحرص على القيادة في المسار الصحيح بديهيا، لكن يجب أن تخطط لمسارك. يتميز الجيل التالي من التكنولوجيا المنشطة صوتيا لدى فورد، نظام المزامنة SYNC® 3، الذي يضم ميزة التوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto، بتصميم وميزات جديدة سهلة الاستخدام. تعرض شاشة LCD الملونة العاملة باللمس التي يسهل قراءتها وظائف الهاتف والصوت والملاحة.

تسمح لك ميزة الملاحة في نظام المزامنة SYNC 3 بالبحث بسهولة عن المعالم المهمة، على غرار مبنى معين أو نقطة التقاء، وحفظها كمرجع للمستقبل. هذا يقلص الوقت الذي نحتاج إليه للبحث عبر القوائم أو الخرائط للمساعدة على جعل يومك أكثر إنتاجية.

احتياجات ضرورية: بالرغم من أنك فكرت في كل شيء لضمان نجاح هذه الرحلة، لا ضير في أن تأخذ المزيد من الاحتياطات في حال لم تسر جميع الأمور تبعا للخطة. يجدر بك أن تكون مستعدا لأي أزمة من خلال تحضير عدة للطوارئ. لا يمكنك أن تعرف كم سيطول الأمر قبل أن تصل المساعدة في الحالات الطارئة.

يجب أن تشتمل العدة على كابلات بطارية، ومصباح يدوي، وحبال مطاطية، وكيس لحفظ الماء، وسكين، ومنفاخ إطارات، وعدة الإسعافات الأولية، وشريط PVC لاصق، وقفازات بلاستيكية، وطعام غير عرضة للتلف (معلبات...)، وشعلات ضوئية، وبطانية.