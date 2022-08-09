بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «جيلي»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «جيلي» (Geely) الصينية سيارتها الجديدة التي حصلت على تصميم مميز ومواصفات تجعل منها منافسا قويا لسيارات تويوتا الكروس أوفر الحديثة.

ومن أكثر الأشياء التي تشد الانتباه في سيارة Geely Boyue L الجديدة هو تصميمها العصري، وشكل مصابيحها الأمامية والخلفية التي تتداخل مع تصاميم واجهاتها بصورة أنيقة وجذابة، فضلا عن أن مصمميها جعلوها انسيابية ومنحوها ملامح القوة في الوقت نفسه وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».



وتأتي هذه السيارة بطول أربعة أمتار و67 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 170 سم، وزودت بعجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنشا، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فحصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا، وزودت بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.2 بوصة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

ويمكن لأنظمة هذه السيارة الاتصال مع شبكات 5G الحديثة وبث إشارات هذه الشبكات للهواتف والأجهزة الذكية، فضلا عن تزويدها بأحدث التقنيات للتحكم بميزاتها عبر الأوامر الصوتية، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، كما زودتها Geely بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيطها لركنها بشكل آمن.

وستعمل نماذج Geely Boyue L بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 181 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 325 حصانا، وستحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.





السيارة «Geely Boyue L» منافس قوي لسيارات «تويوتا» الكروس أوفر (الإنترنت)