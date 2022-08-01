بالصور: تعرف إلى «بورشه 911 جي تي 3 آر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «بورشه» رسيما عن أحدث جيل من سيارة السباق 911 جي تي 3 آر الجديدة، التي بدأت في تطويرها منذ 2019.

وستظهر كليا للجمهور في سباق «24 ساعة سبا» لهذا العام وستكون جاهزة للسباق في بداية موسم 2023. تعتمد السيارة على آخر جيل من طراز 992.

وبالمقارنة مع سابقتها، تتميز «911 جي تي 3 آر» الجديدة بمحرك أكبر ينتج حتى 416 كيلو وات (565 حصانا) وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

جميع مكونات الهيكل مصنوعة من الكربون خفيف الوزن، بما في ذلك الأغطية الأمامية والخلفية والأبواب والألواح الجانبية والجناح الخلفي والسقف. أقواس العجلات مصنوعة من ألياف الأراميد.

محرك السيارة

في قلب سيارة السباق الجديدة، يوجد محرك شبه قياسي سداسي الأسطوانات مسطح ومزود بتقنية الصمامات الأربعة وحقن الوقود المباشر. التطور الرئيسي الجديد هو الإزاحة: مثل 911 RSR، زادت سعة 911 جي تي 3 آر الجديدة بنسبة 5% من 3997 إلى 4194 سم مكعب. وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرة المحرك القصوى إلى حوالي 416 كيلو وات (565 حصانا). ومع ذلك، أولا وقبل كل شيء، قامت بورشه بتحسين عزم الدوران ومنحنى القوة عبر نطاق دورات المحرك بأكمله. وبالتالي، فإن المحرك الجديد سداسي الأسطوانات سعة 4.2 لتر هو أفضل الآن.

تدار ست أسطوانات عالية السرعة بدون شاحن توربيني وتجلس في الوضع الخلفي الكلاسيكي، مما يعزز الجر والكبح. ومع ذلك، فقد تم إمالتها للأمام بمقدار 5.5 درجة، مما خلق مساحة أكبر للناشر السفلي.

نظام تعليق حديث

يدعم نظام تعليق 911 جي تي 3 آر الجديد – عديد التفاصيل التي جرى تعديلها – إمكانية القيادة، ويسمح بتوجيه أكثر دقة، ويضمن تآكلا أقل للإطارات الخلفية ويقلل من الوقت الذي يقضيه في تغييرات الإعداد. لهذا الغرض، تم أخذ العديد من المكونات والحلول التقنية من 911 RSR. في المحور الأمامي، يتحكم تصميم عظم الترقوة المتطور المزدوج في العجلات. يتميز المحور الخلفي بتصميم متعدد الوصلات. تم تحسين ممتصات الصدمات KW بشكل إضافي وتقدم الآن خمسة إعدادات ضبط.

إضافة إلى بطانات مكابح السباق أحادية الكتلة المصنوعة من الألومنيوم، يتم الآن توفير أقراص المكابح في 911 جي تي 3 آر الجديدة من قبل الشركة المتخصصة AP. فيما يتعلق بالسلامة، تتبع 911 جي تي 3 آر الجديدة نهجا لا هوادة فيه. اقترب المقعد من مركز السيارة. وقد مكن ذلك بورشه من تكييف وضع المقعد المريح على النحو الأمثل مع قفص التدحرج المحسن والحماية من الصدمات الجانبية التي تم تطويرها حديثا من قبل الاتحاد الدولي للسيارات. كما هو الحال في الطراز السابق، يمكن تعديل عجلة القيادة والدواسات طوليا لتناسب السائق.

أضواء السيارة

تعتمد مصابيح (LED) الأمامية عالية الأداء في 911 جي تي 3 آر على ما يسمى بتقنية الموازاة، والتي طورتها بورشه للنموذج الأولي الجديد 963 في لومان. يعمل هذا الجهاز مثل العدسة المكبرة، فقط في الاتجاه المعاكس. إنه يضيء مساحة كبيرة بشكل خاص من مضمار السباق ويعد تحسنا كبيرا عن الطراز السابق، والذي كان يُنظر إليه سابقا على أنه قائد الفصل.

تقدم بورشه موتورسبورت الآن 911 جي تي 3 آر الجديدة بسعر 511 ألف يورو، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالدولة والإضافات الاختيارية.



الظهور الأول لأحدث جيل من سيارة السباق بورشه 911 جي تي 3 آر (الإنترنت)

الظهور الأول لأحدث جيل من سيارة السباق بورشه 911 جي تي 3 آر (الإنترنت)

الظهور الأول لأحدث جيل من سيارة السباق بورشه 911 جي تي 3 آر (الإنترنت)

الظهور الأول لأحدث جيل من سيارة السباق بورشه 911 جي تي 3 آر (الإنترنت)