إصدار خاص من «سوبارو» احتفالا بمرور 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت سوبارو إصدارًا خاصًا محدودًا من طراز بي آر زد BRZ، بمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات على ظهورها لأول مرة في العام 2012.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التغييرات التي يتضمنها الطراز الجديد طفيفة نسبيًا، بينما سيجري تصنيع 200 سيارة من الإصدار المحدود، وستطرح بدءا من 28 يوليو إلى 30 سبتمبر، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

المميزات الجديدة

يعتمد الإصدار الخاص الجديد على السيارة نفسها من طراز إس S الياباني، وهو قريب إلى حد ما من سيارة تويوتا جي آر 86 في الولايات المتحدة. تحصل سوبارو بي آر زد الجديدة على شارات وعجلات سوداء لتمييزها عن الطرز الأخرى وأغطية مرآة سوداء اللون أيضا، بينما في الداخل التغييرات تأتي طفيفة بالمثل.

إذ أضافت سوبارو خياطة زرقاء في جميع أنحاء السيارة لتتناسب مع الطلاء الخارجي الأزرق World Rally Blue. كما قامت سوبارو بخياطة كلمات «الذكرى العاشرة» في بطاقة الباب، على يسار أو يمين المقاعد. لكنه مكان غريب، حيث لن تتمكن من رؤية ذلك عندما تكون جالسا في السيارة.

تغيرات المحرك

الجدير بالذكر أنه لم يجر إجراء أي تغييرات ميكانيكية، حيث لا تزال السيارة تتمتع بمحرك Boxer-four سعة 2.3 ليتر ينتج قوة 228 حصانًا وعزم دوران يبلغ 184 رطل قدم، 258 نيونن متر من عزم الدوران، يمكنك أيضا طلب طرازات إصدار الذكرى السنوية إما من خلال ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

سوبارو تكشف عن إصدار احتفالي محدود من بي آر زد (الإنترنت)

سوبارو تكشف عن إصدار احتفالي محدود من بي آر زد (الإنترنت)

سوبارو تكشف عن إصدار احتفالي محدود من بي آر زد (الإنترنت)