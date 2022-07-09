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لمع سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 01:39 مساء
لمع سيارتك بنفسك في خطوات بسيطة
تلميع السيارة (الإنترنت)
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تعد عملية تلميع السيارات من أهم الأمور التي تساعدك على الاهتمام بنظافة المظهر الخارجي لسيارتك، إذ لا يقتصر تلميع السيارات على إزالة الأوساخ والأضرار التي لحقت بجسم المركبة فقط، بل يساعدك أيضًا على استعادة بريقها ولمعانها مجددًا.

لكن يجب أن تتم عملية التلميع بشكل سليم؛ من أجل تفادي حدوث أي أضرار لطلاء السيارة، حسب «موتوري».

مستلزمات التلميع
إليك أهم الاستعدادات اللازمة التي ينصح باتباعها قبل تلميع سيارتك، التي يمكن تلخيصها كالتالي:

اختر المكان المناسب لغسل سيارتك وتلميعها، واحرص على أن تكون المنطقة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.

قم بتغطية كافة الأشياء التي لا ترغب في اتساخها حتى لا تتناثر مواد التلميع عليها أثناء الرش.

اشطف أعلى السيارة جيدًا باستخدام خرطوم المياه لإزالة الأتربة والأوساخ العالقة.

اشطف الأجزاء السفلية من السيارة واحرص على ألا تتراكم الأوساخ عليها.

قم باستخدام إسفنجة ودلو ماء مع إضافة صابون غسيل السيارات الخاص بمركبتك.

لتجنب حدوث أي خدوش أو علامات عند عملية التلميع، يجب عليك أن تنظف السيارة جيدًا من كافة الأتربة والأوساخ العالقة بطلاء السيارة.

أحضر ملمع السيارة وإسفنجة التلميع الخاصة بسيارتك من متجر قطع غيار السيارات.

طريقة التلميع
بعد الانتهاء من غسل سيارتك والتأكد من جفافها جيدًا، يمكنك الآن بدء عملية تلميع السيارة من خلال اتباع ما يلي:

استعمل إسفنجة مخصصة للتلميع واحرص على أن تكون رطبة بدرجة مناسبة حتى تتجنب إلحاق الضرر بطلاء السيارة.

ضع كمية قليلة من مادة التلميع على الإسفنجة وليس بشكل مباشر على السيارة، وحاول اتباع الخطوات المرفقة على منتج التلميع.

حرك إسفنجة التلميع بالتوازي على كافة أجزاء السيارة.

تحلى بالصبر ولا تضغط على سطح الطلاء لفترة طويلة.

اشطف الإسفنجة عند الحاجة بسبب تراكم المنتج عليها باستمرا.

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