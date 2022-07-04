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الصور الأولى لـ«سيتلوس» كيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 12:45 مساء
الصور الأولى لـ«سيتلوس» كيا 2023
كيا تنشر الصور الأولى لسيارة «سيلتوس» المحدثة لعام 2023 (الإنترنت)
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نشرت «كيا» الصور الرسمية الأولى لسيارة «سيلتوس» المحسنة، والتي تُظهر إشارات التصميم الجديدة إلى جانب التكنولوجيا الحديثة داخل المقصورة.

يبلغ عمر السيارة بالفعل ثلاث سنوات، وقد ظهرت لأول مرة في عام 2019 وهذا يجعل 2022 وقتا مناسبا لتحديث منتصف دورة الحياة، مما يجعله أقرب إلى الطرازات الأحدث في تشكيلة كيا من حيث التصميم والتكنولوجيا.

فيما أكدت «كيا» أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة المحدثة من المقرر تقديمها هنا في النصف الثاني من العام 2022 وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
تشمل التغييرات الأمامية شبكة ومصد معدلين، بالإضافة إلى إضاءة نهارية LED جديدة. التحديثات أكثر أهمية في الخلف، حيث توجد مصابيح خلفية معاد تصميمها وموجهة بشكل عمودي أكثر متصلة بشريط إضاءة كامل العرض.
هناك أيضا مصد معدل مع المزيد من منافذ العادم السرية، بينما يبدو أن مصابيح الضباب الخلفية قد تم تحريكها إلى أسفل. أيضا، التصميم جديد للعجلات المعدنية مقاس 18 بوصة/ إنش في سيارة كيا سيلتوس. من المحتمل أن نتوقع مجموعة من العجلات الجديدة.

الهيكل الداخلي
في الداخل، تنضم مجموعة العدادات الرقمية مقاس 10.25 بوصة إلى نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وتوجد في مجموعة واحدة كما هو الحال في سبورتاج الأكبر للحصول على مظهر لوحة منحني. في حين تم تبديل ناقل الحركة التقليدي بقرص تبديل إلكتروني مثل نيرو الجديدة. وقد أعلنت كيا أستراليا أن سيارة كيا سيلتوس المحسنة لن تتلقى خيارا هجينا، تاركة هذه المهام إلى نيرو ذات الحجم المماثل.

الأمان و السلامة
على صعيد السلامة، من المرجح أن تحصل على مساعدة النقطة العمياء كمعيار قياسي للعام 2023، لكن المشترين سيفقدون القدرة على إضافة مجموعة كاملة من ميزات الأمان كجزء من حزمة الأمان الاختيارية. توفر حزمة الأمان المعروضة حاليا اكتشاف راكب الدراجة لـ AEB، والتحكم التكيفي في التطواف، وفرامل الانتظار الكهربائية، والمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيا، ومساعدة التوصيل.

تشير «كيا» أيضا إلى حقيقة أن مجموعة سيلتوس لديها تصنيف ANCAP (البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة) من فئة الخمس نجوم. إلى جانب مجموعة الأمان، من المرجح أن تحصل مجموعة سيلتوس 2023 على فتحات تهوية خلفية عبر النطاق، وستركب الطرز الأساسية على عجلات من السبائك بدلا من الفولاذ المجهز بالطراز الحالي.
 

داخلية «سيلتوس» المحدثة لعام 2023 (الإنترنت)
داخلية «سيلتوس» المحدثة لعام 2023 (الإنترنت)
كيا تنشر الصور الأولى لسيارة «سيلتوس» المحدثة لعام 2023 (الإنترنت)
كيا تنشر الصور الأولى لسيارة «سيلتوس» المحدثة لعام 2023 (الإنترنت)
الصور الأولى لسيارة «سيلتوس» المحدثة لعام 2023 (الإنترنت)
الصور الأولى لسيارة «سيلتوس» المحدثة لعام 2023 (الإنترنت)
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