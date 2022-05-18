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أسباب خروج هواء ساخن من مكيف سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 11:40 صباحا
أسباب خروج هواء ساخن من مكيف سيارتك
إليك ثلاثة أسباب وراء خروج هواء ساخن من مكيف السيارة في الصيف (الإنترنت)
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مكيف السيارة يخفف عنك الكثير من أعباء القيادة في يوم صيفي حار، خصوصًا مع المستويات القياسية لارتفاع درجات الحرارة، بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن التلوث في الهواء.

ولكن عندما لا يعمل مكيف الهواء في سيارتك بالشكل المطلوب، وهو أمر عادة ما يحصل في أكثر الأوقات سخونة من العام، يصبح حينها المكيف «مزحة سمجة» مهمتها تعكير مزاجك، خصوصًا إذا كنت تتوقع الخلاص في سيارتك من لهيب هذا النهار المشمس، إذ يقوم بنفث هواء دافئ بدلًا من الهواء البارد الذي تتوقعه في سيارتك.

إذا هب من مكيف سيارتك هواء ساخن، فمن الأفضل القيام بتحديد موعد للخدمة في أسرع وقت ممكن للتخلص من المشكلة فورًا خصوصًا إذا كنت تقود سيارتك في أحد البلدان الحارة.

أنظمة تكييف السيارات تتميز ببعض التعقيدات في تصميمها ما يجعل منها أجهزة من الصعب إصلاحها من دون المعدات المناسبة ومعرفة أساسية في هذا المجال.

وعلاوة على ذلك، فهناك بعض المخاوف البيئية المتعلقة بالمبردات والتي تتطلب اهتمامًا خاصًا.
ونقدم إليك أسباب إخفاق مكيف السيارة في العمل على النحو المطلوب وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تسرب سائل التبريد
- يتبخر سائل التبريد متحولًا إلى غاز عند تعرضه للضغط بداخل نظام التكييف في سيارتك. إن نظام التكييف هو نظام مغلق ولا يحتاج إلى إضافة سائل التبريد. ولكن في حال كان هذا السائل دون المستوى العادي فذلك يعني أن هناك تسربًا في مكان معين ويجب معالجته.

وهذا التسرب لا يظهر على شكل بقع تحت سيارتك كما في السوائل الأخرى التي تستخدم في أجهزة السيارات وأنظمتها الأخرى.

يمكن أيضًا أن يحدث تسرب سائل التبريد في الضاغط، المكثف، أو المبخر في المكيف، بشكل أساسي من جميع مكونات نظام تكييف الهواء الخاص بسيارتك.

تلف الضاغط
- الضاغط هو قلب نظام تكييف الهواء في سيارتك. وتتمثل مهمته في تعميم التبريد من خلال سلسلة من المراحل التي تسمح بإزالة الحرارة من المقصورة. وعلى غرار العديد من قطع غيار السيارات الأخرى، يمكن للضاغط أن يتلف مع مرور الوقت. ونظرًا لتصميمه المعقد، فإن تعطل الضاغط يمكن أن يعزى إلى تلوثه أو إلى تعطل أجزاء أخرى في النظام.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إطالة عمر ضاغط سيارتك. أولًا، تأكد من تشغيل الضاغط لمدة 10 دقائق مرة واحدة في الشهر حتى ولو لم يكن الطقس حارًا وبغض النظر عن درجة الحرارة في الخارج.

وهذا الأمر سهل في معظم السيارات الحديثة لأنها تستخدم الضاغط عند تنشيط مزيل الصقيع، والذي يستخدم على مدار السنة.

مشاكل مع النظام الكهربائي
- نظام التكييف في سيارتك يحتوي على متاهة من الأسلاك والتبديلات ومفاتيح الضغط التي تعمل في انسجام تام لتوفير التشغيل الآمن في ظل ظروف التشغيل العادية. قد يكون تلفها أحد أسباب المشكلة.

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