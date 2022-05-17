5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها

القاهرة - بوابة الوسط

تدخل إلى مقصورة السيارة اليوم لترى كل تلك الأزرار وعليها رموز واختصارات مثل رؤية ثلاثة أحرف (ACC ،ESP ،TCS ،BSD)، وغيرها وإن كنت لا تعرف ماذا تعني، قد ينتهي بك الأمر في تشغيل منظم السرعة بدل نظام الحد من الانزلاق.

ولمنع ذلك من الحدوث، إليكم أبرز معاني رموز الأنظمة في السيارة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ACC

Adaptive Cruise Control:

- نظام تثبيت السرعة التكيفي أو نظام التحكم في السرعة المتوائم أو التحكم الذكي في السرعة، تسميات متعددة بحسب الشركة الصانعة، ويكشف عن السيارات المقبلة، يبطئ حتى لا ترتطم بالسيارات أمامك، ويعود إلى السرعة التي حددتها بعد أن تصبح الطريق سالكة. هذا واحد من تلك الميزات التي ترونها تكتسب زخما مع تحرك الصناعة نحو المزيد من السيارات الذاتية القيادة. وهو من الميزات الاختيارية.

BSD

Blind Spot Detection

- كشف البقعة العمياء أو بيان المناطق غير المرئية للسائق. عبارة عن كاميرات أو أجهزة استشعار على المرايا الجانبية تساعد في كشف الأشياء التي لا تراها، لأن المرآة ليست دائما كافية. وهو من الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق ADAS.

ESC، VSC، DSC، ESP

Electronic Stability control

- التحكم الإلكتروني بالثبات أو الاتزان

Vehicle Stability Control

- التحكم في ثبات المركبة

Dynamic Stability Control

- نظام التحكم الديناميكي بالثبات

Electronic Stability Program

- برنامج الثبات الإلكتروني.

- يقدم الصانعون أسماء مختلفة ولكن عليك أن تكون سعيدا بوجود هذا النظام إذا فقدت سيارتك التماسك والاتزان على الطريق. سيتفاعل النظام تلقائيا حيث قد يشغل الفرامل على عجلة أو عدة عجلات أو يقطع الوقود لمساعدتك على استعادة الجر.

FCW

Forward Collision Warning

- هو نظام التحذير من الاصطدام الأمامي أو نظام ما قبل التصادم. مصمم للحد من قوة وشدة الحادث، إذا رأت سيارتك عقبة في الأمام تضيء أضواء التحذير وتفعل الفرامل لأقصى قدر من قوة التوقف، وهو يضيف القدرة لسيارتك بالتدخل تلقائيا.