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بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «GMC»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 03:54 مساء
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «GMC»
شركة «GMC» تتحدى شيفروليه وكاديلاك برباعية دفع فاخرة ومتطورة
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كشفت «GMC» نموذجها الأحدث من سيارات Yukon الذي زودته بمواصفات متطورة ليكون أقوى منافس لسيارات كاديلاك وشيفروليه رباعية الدفع الكبيرة الجديدة.

وتتميز سيارة GMC Yukon Denali Ultimate بمظهر يوحي بالقوة والفخامة بنفس الوقت، وبتصميم مميز جدًا لشبك غطاء المبرد الأمامي وكذلك شكل المصابيح الأمامية والخلفية، وبعجلاتها العريضة التي أتت بمقاس 22 إنشا، ونظام التعليق التكيفي الخاص الذي يمنحها سلاسة في الحركة حتى على الطرق الوعرة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

التصميم الداخلي
وداخليًا، صُمّمت هذه السيارة لتوفر لركابها أفضل معايير الفخامة والرفاهية؛ إذ تزينت قمرتها بعناصر من الكروم والجلد وقشر الخشب الفاخر، كما جُهّزت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المجهزة بأنظمة تدليك وتدفئة وتبريد.

وحصلت هذه السيارة على مؤشر مميز جدًا مثبّت على المقود مباشرة يبين للسائق فيما إذا كان يقود المركبة بطريقة توفر استهلاك الوقود أو ترفع هذا المعدل، كما جُهّزت بنظام صوتيات ممتاز مزود بـ18 مكبرًا من BOSE، منها 4 مكبرات ثبتت على جانبي مساند الرأس على المقاعد الأمامية، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي مع وظيفة التوجيه التلقائي أثناء القيادة على الطريق السريع.

قوة المحرك
وستطرح هذه السيارة بمحركات V8 بسعة 6.2 ليتر وعزم 426 حصانًا، أو محركات V6 بسعة 3.0 ليتر وعزم 281 حصانًا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
 

شركة «GMC» تتحدى شيفروليه وكاديلاك برباعية دفع فاخرة ومتطورة
شركة «GMC» تتحدى شيفروليه وكاديلاك برباعية دفع فاخرة ومتطورة
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