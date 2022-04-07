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الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 01:32 مساء
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)
صممت قمرة هذه المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية (الإنترنت)
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تعتزم شركة «JAC» الصينية طرح مركبتها الجديدة التي صنفت كواحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.

وتأتي سيارة «Sehol QX» الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي يتميز بتصميم واجهته الأمامية التي تحوي خطا زجاجيا أنيقا يمتد على كامل عرضها بين المصابيح، وفق «روسيا اليوم».

ويأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و60 سم تقريبا، بعرض 189 سم، وارتفاع 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم.

وصممت قمرة هذه المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ جهزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة، كما حصلت واجهة القيادة فيها على نظام «مالتيميديا» متطور وعلى شاشة لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى من منتصف الواجهة.

وجهّزت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وعجلات ذات أقراص مصنوعة من الكروم بمقاس 18 إنشا.

وستطرحها «JAC» بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 يولد عزما يعادل 184 حصانا، وعلب سرعة يدوية وأوتوماتيكية بست سرعات، كما جهزتها بحساسات متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة.

 

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