4 خطوات لصيانة بطارية سيارتك قبل الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّف معنا إلى طريقة صيانة بطارية سيارتك، قبل حلول فصل الصيف للحفاظ عليها وحمايتها من الأعطال والحوادث وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



- إن كانت بطارية سيارتك سائلة، فعليك فحصها بالكشف عن مستوى السائل، وإذا كانت أقل من المستوى المطلوب يجب إعادة تعبئة البطارية بالماء المقطر، وتعتبر قلة الماء المقطر داخل البطارية من أكثر أسباب تقليل عمر البطارية.

- أما البطارية الجافة، فيمكنك فحصها عن طريق عدسة توجد بأعلى البطارية، فإن كانت باللون الأخضر فهي مشحونة جيدًا وإن كانت باللون الأسود فهي تحتاج إلى تصليح.

- قلة استخدام السيارة تضرُّ بالبطارية، لذلك عند ركن السيارة فترة طويلة وعودة استخدامها خلال فصل الصيف يجب عليك نزع البطارية وحفظها، ويجب عليك إعادة شحنها كل عشرة أيام.

- يجب تفقُّد جميع الوصلات الموجودة بالبطارية قبل فصل الصيف لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تآكل بعض هذه الوصلات، لذلك يجب عليك فحصها وإصلاح التالف منها قبل فصل الصيف.